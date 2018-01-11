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Военный эксперт обозначил решающую роль ЧВК Вагнера в освобождении Сирии

11.01.2018 Виктор Плотников 226 0
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ЧВК Вагнера
ЧВК Вагнера.
Источник: http://www.topnews.ru/

Итоги внешней политики России за минувший год связаны с чередой различных событий, главным из которых стала победа в Сирии.


Исламисты, некогда занимавшие большую часть территории республики, за два с половиной года лишились всех стратегических преимуществ – они больше не контролируют ключевые места на сирийской карте. От многотысячной армии боевиков, держащих в страхе мирное население, остались разрозненные группы сопротивления, не способные на какие-либо серьезные продвижения.


Военный обозреватель Александр Гольц в своей статье для Inforesist уделяет особое внимание в достижении успеха в Сирии действиям добровольцев ЧВК «Вагнера». По словам эксперта, именно вагнеровцы сыграли ключевую роль в решающих сражениях против ИГИЛ*. Во многом именно благодаря их действиям СМИ регулярно рапортовали об освобожденных от террористов регионов САР. Работа добровольцев Вагнера далека от публичности и носит характер закадровых хроник, но взглянув на сообщения в информационном поле, с позицией Гольца сложно не согласиться.


СМИ нередко писали, что бойцы ЧВК Вагнера выступали в роли разведывательных отрядов – подразделений, идущих в бой на передовой. Добровольцы эффективно решали задачи в Алеппо, Пальмире, Акербате, а самоотверженные действия бойцов при форсировании Евфрата позволили антитеррористическим силам освободить Дейр-эз Зор всего за два месяца, вынудив террористов сместиться к сирийско-иракской границе.


На данный момент, несмотря на все еще существующие очаги сопротивления исламистов в республике, в частности, группировки Ан-Нусра, сирийский народ впервые за годы войны действительно почувствовал наступление мира, а правительство Дамаска, вернув под контроль нефтедобывающую инфраструктуру, взялось за восстановление разорванной войной экономики страны.


*ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) – террористическая группировка, деятельность запрещена на территории РФ.
11.01.2018
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принадлежат Виктор Плотников
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Ирак
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