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Компания «Уральские радиостанции» начала разработку новых радиостанций для правоохранительных ведомств России

11.01.2018 АО «Уральские радиостанции» 118 0
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Носимые цифровые радиостанции
Носимые цифровые радиостанции АО "Уральские радиостанции" (фото Константин Ившин).
Источник: http://uralradio.ru/

Специалисты предприятия «Уральские радиостанции» из Ижевска проводят опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию новых носимых цифровых радиостанций формата DMR для силовых ведомств России. В разработке технического задания для этих изделий участвовали представители МВД, МЧС и Росгвардии.


Основной задачей, которую поставили силовые ведомства перед разработчиками, стало снижение себестоимости радиостанций при одновременном улучшении их технических и эксплуатационных характеристик: защита от пыли, влаги и ударов, а также высокое качество голосовой цифровой радиосвязи и ее защита от прослушивания.


Еще одна ОКР, которую «Уральские радиостанции» ведут по заданию силовиков, предполагает разработку переносной радиостанции с увеличенным радиусом действия.


«Новая линейка радиостанций, разрабатываемая в интересах правоохранительных ведомств, должна быть совместима с существующим парком техники. Это позволит государству не тратить дополнительные средства на техническое перевооружение силовых структур, выполнив при этом требования к высокой надежности работы радиооборудования», - говорит генеральный директор АО «Уральские радиостанции» Василь Мусин.


Начало серийного производства новых радиостанций на производственной площадке предприятия в Ижевске запланировано на третий квартал 2018 года. До этого изделия должны пройти опытную эксплуатацию в подразделениях МВД, МЧС и Росгвардии России, а также апробацию по ведомственным программам. После этого, результаты работы новых средств связи изучат специалисты межведомственной комиссии.


Возможный объем серийного производства новых радиостанций из Ижевска пока не определен. Потенциальными заказчиками изделий могут стать региональные управления МВД, МЧС и Росгвардии по всей России.
11.01.2018
Права на данный материал
принадлежат АО «Уральские радиостанции»
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Страны
Россия
Компании
МЧС
Росгвардия

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