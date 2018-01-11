JAGM взлетела на борту AH-1Z
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УР JAGM (Joint Air-to-Ground Missile) на борту вертолета AH-1Z.
Источник: militaryparitet.com
"Военный Паритет", 11 янв. 2018 – ВМС США успешно завершили летное испытание УР JAGM (Joint Air-to-Ground Missile) на борту вертолета AH-1Z. Полет состоялся на авиастанции ВМС Патаксент-Ривер 5 января.
Во время полета экипаж вертолета осуществлял проверку ракеты по различным режимам работы, демонстрируя ее совместимость с оборудованием винтокрылой машины.
"Первоначальные результаты полета показывают, что ракета выполнена в соответствии с запланированными параметрами. Мы продолжим серию тестов для подготовки к воздушному запуску ракеты с AH-1Z в ближайшее время", заявил Лиам Косгроув, начальник программы испытаний JAGM.."
JAGM является совместной программой с армией, представляет собой высокоточный боеприпас для использования против высокозащищенных стационарных и мобильных наземных и морских целей. В ракете используется многорежимный датчик, который обеспечивает дневной/ночной таргетинг и в неблагоприятных погодных условиях на фоне применения противником помех.
"Эта ракета обеспечит повышенную летальность и лучшие возможности таргетинга за пределами возможностей лазерной системы наведения ракеты Hellfire, которой сейчас оснащен AH-1Z", заявил менеджер программы кампитан Мтч Коммерфорд.
Первоначально ракета будет использоваться на вертолетах AH-64 Apache и АH-1Z, и совместима с любыми летательными аппаратами, которые могут нести ракеты Hellfire. В мае 2018 года армия проведет программу из 48 стрельбы на вертолете AH-64.
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11.01.2018
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