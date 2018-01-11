Европейцы показали новый самолет для негабаритных грузов



Cамолет Beluga XL.

Источник: ato.ru Cамолет Beluga XL.Источник: ato.ru

Европейский авиастроительный концерн Airbus на своем авиастроительном предприятии во французской Тулузе провел выкатку первого транспортного самолета для негабаритных грузов Beluga XL. Согласно сообщению концерна, выкатка, то есть первая публичная демонстрация, планера самолета состоялась 9 января 2018 года.

При производстве самолетов нередко приходится перевозить крупногабаритные детали с разных заводов на предприятие финишной сборки. Речь идет, например, о хвостовых секциях или консолях крыла. До конца 1980-х годов Airbus использовал для перевозки крупных деталей своих самолетов американские транспортники Super Guppy, выпущенные концерном Boeing.

Разработать собственные транспортники европейский концерн решил после появления шутки о том, что "каждый Airbus доставляется на крыльях Boeing". Кроме того, к концу 1980-х Super Guppy уже не справлялись с перевозкой крупных деталей.

В 1992-1999 годах Airbus собрал первые собственные транспортные самолеты Beluga для негабаритных грузов. Всего были собраны пять таких самолетов, которые используются до сих пор, но уже значительно устарели. Как ожидается, новые транспортные самолеты Beluga XL постепенно заменят устаревшие Beluga.

Проект нового грузового самолета стартовал в ноябре 2014 года. В основу Beluga XL положен грузовой самолет A330-200. Он сможет перевозить грузы массой до 53 тонн. Длина Beluga XL составит 63,1 метра, размах крыла - 60,3 метра, а высота - 18,9 метра при максимальной взлетной массе 227 тонн. Самолет сможет выполнять полеты на расстояние до четырех тысяч километров при полной загрузке.

Финишная сборка Beluga XL велась в Тулузе с апреля прошлого года. В ближайшее время уже практически готовый планер будет дообрудован бортовыми системами, и начнется подготовка самолета к летным испытаниям. Их планируется начать в середине 2018 года. До тех пор Beluga XL будет проходить наземные испытания.

Штатную эксплуатацию Beluga XL планируется начать с 2019 года. Airbus намерен перевозить новыми самолетами крылья пассажирских лайнеров A350 XWB. В один такой самолет поместят два полностью собранных крыла. Для сравнения, имеющиеся Beluga могут перевозить только по одному крылу.