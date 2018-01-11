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В Узбекистане не уделяли должного внимания ОПК - Мирзиеев

12.01.2018 Интерфакс-АВН 111 0
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ВС Узбекистана
Военнослужащие ВС Узбекистана на учениях.
Источник: ru.sputniknews-uz.com

Ташкент. 11 января. ИНТЕРФАКС - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, выступая накануне на заседании Совета безопасности, сообщил о мерах по формированию национального оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Текст выступления главы государства публикован в четверг в узбекских СМИ.

"Первым и важным шагом в формировании национального оборонно-промышленного комплекса стало образование Государственного комитета по оборонной промышленности, объединившего все профильные предприятия страны", - сказал президент.

По его словам, имея соответствующий научный и промышленный потенциал, в стране в течение 25 лет не уделяли должного внимания созданию ОПК страны, что, естественно, отразилось на уровне оснащенности Вооруженных Сил.

"Наша страна имеет огромный потенциал и большие возможности для развития оборонно-промышленного комплекса, однако мы их не используем", - отметил Ш.Мирзиеев.

При этом он обратил внимание на мировой опыт, который показывает, что развитая оборонная промышленность является одним из важных элементов инновационной и высокотехнологичной экономики.

В этой связи он выразил уверенность в том, что "начатая нами работа по формированию полноценного оборонного сектора экономики в ближайшей перспективе позволит не только обеспечить национальную армию современным вооружением и военной техникой, но и создать дополнительные рабочие места, а также будет способствовать диверсификации экономики страны".

В своем выступлении президент дал поручения в кратчайшие сроки завершить разработку "дорожной карты" по эффективной организации деятельности Государственного комитета по оборонной промышленности в 2018 году и приступить к ее реализации с учетом сегодняшних и перспективных потребностей Вооруженных Сил.

Ш.Мирзиеев указал на необходимость наладить тесное взаимодействие и прямые контакты с соответствующими зарубежными учреждениями и другими ведущими структурами с заключением соглашений и организацией заседаний межгосударственных комитетов.

Как сообщалось, Государственный комитет по оборонной промышленности был создан указом Ш.Мирзиеева в ноябре 2017 года.
11.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Узбекистан
Компании
ОПК АО

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