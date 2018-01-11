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Корвет "Гремящий" готов к швартовным испытаниям - завод

12.01.2018 Интерфакс-АВН 126 0
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Гремящий
Головной корвет "Гремящий" проекта 20385 у достроечной набережной Судостроительного завода "Северная верфь".
Источник: http://www.nordsy.spb.ru/

ВМФ России ждет оснащённый ракетами "Калибр" корабль до конца года

Москва. 11 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Ходовые испытания корвета "Гремящий" проекта 20385, который строит "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, начнутся летом текущего года, сообщает в четверг пресс-служба судостроительного завода.

"На корвете завершается монтаж систем вооружения, общекорабельной гидравлики, хозяйственно-бытовых сточных вод, кондиционирования воздуха. Заканчивается обустройство камбуза. Судостроители приступили к монтажу системы управления техническими средствами, которая отвечает за автоматическое управление главной энергетической установкой и общекорабельными системами. На ходовые испытания "Гремящий" должен уйти в июне 2018 года", - говорится в пресс-релизе, поступившем в "Интерфакс-АВН".

Сообщается, что судостроители "Северной верфи" подали электропитание на главный распределительный щит строящегося корвета. "Приём электропитания на "Гремящий" позволяет начать его швартовные испытания и предъявление представителям заказчика общекорабельных систем", - говорится в сообщении.

В ближайшие пять месяцев корабелам предстоит закрыть около 200 швартовных удостоверений, информирует пресс-служба.

20385 - модернизированный проект корвета нового поколения, разработанный Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Основная задача таких кораблей - обнаружение и уничтожение надводных судов или подводных лодок, организация высадки десанта, охрана прибрежной зоны, сопровождение других кораблей. Проектом предусмотрены артиллерийские, ракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплексы, ангар для вертолёта Ка-27. Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, а также встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность, сказано в сообщении.

Основные характеристики корветов проекта 20385: водоизмещение - 2200 тонн; длина - 104 м; ширина - 13 м; скорость - до 27 узлов; дальность плавания - 3,5 тыс. миль; автономность - 15 суток; экипаж - 99 человек.

Ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что Военно-морской флот (ВМФ) России получит вооруженный "Калибрами" корвет "Гремящий" в 2018 году.

"В 2018 году мы надеемся получить первый корвет "Гремящий" проекта 20385 из четверки кораблей этого класса, строящихся на заводе", - сказал Ю.Борисов журналистам в среду при посещении судостроительного завода "Северная верфь".
11.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гремящий
Ка-27
Компании
Минoбороны РФ
Северная верфь
ЦМКБ "Алмаз"
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
20385
Калибр КР

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