В Генштабе рассказали о беспилотниках, атаковавших объекты РФ в Сирии



Источник: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Источник: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Отмечается, что сделать такие аппараты и заложить в них точные координаты нельзя в кустарных условиях

ТАСС, 10 января. Исследование беспилотников, атаковавших российские объекты в Сирии, показало, что их нельзя сделать в кустарных условиях. Координаты, заложенные в беспилотники боевиков в Сирии, также были точнее тех, которые можно получить общедоступными методами. Об этом сообщил в четверг начальник управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков.

По его словам, результаты анализа полученных образцов дронов и их применения позволяют сделать следующие основные выводы. "Первый - создание беспилотников такого класса невозможно в кустарных условиях. При их разработке и использовании задействовались специалисты, прошедшие специальную подготовку в странах, производящих и применяющих комплексы с беспилотными летательными аппаратами", - сказал генерал.

Отмечается, что сборка БПЛА, подобных примененным боевиками в Сирии, требует подготовки, знаний и опыта создания таких аппаратов.

По словам Новикова, используемые для производства подобных беспилотников комплектующие - двигатель, рулевые машинки, аккумуляторные батареи - можно приобрести по отдельности в свободной продаже. "Однако сборка и применение их в единой системе представляет собой сложную инженерную задачу, требующую специальной подготовки, знаний в различных наукоемких областях и практического опыта создания подобных аппаратов", - подчеркнул генерал.

Кроме того, уточняется, что взрывчатку из бомб дронов, атаковавших Хмеймим и Тартус, также нельзя произвести в кустарных условиях, ее, в частности, производят на Украине. "Предварительные исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген. Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химических реактивов. Оно не может быть изготовлено в кустарных условиях или извлечено из других боеприпасов", - сказал Новиков.

По словам генерала, "в настоящее время проводятся специальные исследования с целью установления страны-изготовителя".

По данным Генштаба, боеприпасы на беспилотниках были снаряжены металлическими шариками с радиусом поражения до 50 м.

Военные уже расшифровали данные маршрута с захваченных в Сирии беспилотников и пришли к выводу, что их запуск был произведен из одного места.

Отмечается, что боевики в Сирии ранее использовали беспилотники только для разведки, фиксировались единичные случаи применения этой техники в ударных целях.

"До недавнего времени боевиками беспилотники использовались в основном для ведения воздушной разведки. Отмечались лишь единичные случаи их применения в ударном варианте", - сказал Новиков. По его словам, как правило, это были дроны кустарного производства, собранные из деталей, имеющихся в свободной продаже.

По словам генерала, боевики начали применять квадрокоптеры зарубежного производства для ведения воздушной разведки и нанесения ударов в середине 2016 году.

"В середине 2016 года для ведения воздушной разведки и нанесения ударов начали применяться квадрокоптеры зарубежного производства. При этом следует отметить, что появление дронов новых типов и модификаций у боевиков в Сирии фиксировалось нами буквально через считанные дни после поступления их в свободную продажу в различных странах", - сказал генерал.

При этом уточняется, что на Хмеймиме и в Тартусе созданы эшелонированные системы обнаружения, огневого и радиоэлектронного поражения и подавления всего спектра применяемых боевиками вооружений.

"Необходимо отметить, что Минобороны России ведется постоянный мониторинг применения всех типов вооружения и военной техники боевиками на территории Сирии и вырабатываются необходимые меры противодействия. Это в полной мере относится и к беспилотным летательным аппаратам. В целях противодействия их применению боевиками на авиабазе Хмеймим и в порту Тартус созданы эшелонированные системы, включающие средства обнаружения, огневого и радиоэлектронного поражения и подавления", - сказал Новиков.

По данным Генштаба, есть реальная угроза применения террористами беспилотников со взрывчаткой в любой точке мира и нужно принять меры по ее нейтрализации. Так, по словам Александра Новикова, одним из результатов изучения полученных образцов дронов и их применения позволяют сделать вывод о "появлении реальной угрозы, связанной с применением беспилотных летательных аппаратов в террористических целях в любой точке мира, которая требует принятия соответствующих мер по ее нейтрализации".

Генерал отметил, что передача боевикам из-за рубежа технологий сборки и программирования ударных беспилотников говорит о том, что масштаб угрозы не ограничивается Сирией.

Как ранее сообщили в Минобороны РФ, 6 января боевики в Сирии впервые массировано использовали беспилотные летательные аппараты при атаке на российские авиабазу Хмеймим и пункт материального обеспечения флота в Тартусе. Атака была успешно отражена. Семь аппаратов были сбиты, над шестью удалось получить управление с помощью средств радиоэлектронной борьбы.