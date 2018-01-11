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Эскизный проект модернизированных ретрансляционных спутников "Луч-5М" разработают в этом году

12.01.2018 Интерфакс-АВН 128 0
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Стенд АО Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва. Архивное фото
Стенд АО Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

Москва. 11 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Компания "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф.Решетнёва" ("ИСС") начала работы по модернизации многофункциональной космической системы ретрансляции "Луч", сообщает "ИСС".

"В течение 2018 года компании предстоит разработать эскизный проект на модернизацию многофункциональной космической системы ретрансляции (МКСР) "Луч", - говорится в сообщении.

По программе модернизация МКСР "Луч" предполагается создать и запустить новые спутники-ретрансляторы "Луч-5М", которые должны прийти на смену действующим сегодня в орбитальной группировке космическим аппаратам "Луч-5А", "Луч-5Б" и "Луч-5В".

"Новые спутники будут выполнять все задачи действующих спутников-ретрансляторов, обладать рядом дополнительных функций и иметь 15-летний гарантийный срок службы", - отмечают в компании.

Система "Луч" на базе космических аппаратов разработки и изготовления "ИСС" обеспечивает в реальном масштабе времени связь низкоорбитальных объектов космической техники с наземными пунктами управления и анализа информации, контроль состояния средств выведения в ходе запусков. Кроме того, через спутники-ретрансляторы осуществляется передача потребителям корректирующих сигналов системы ГЛОНАСС, а также приём и передача на наземные приёмные пункты информации от аварийных буёв системы КОСПАС-САРСАТ и информации от автоматизированных платформ сбора данных Росгидромета.
11.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ИСС Решетнева
Проекты
ГЛОНАСС
Луч МКСР

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