Подмосковную Таманскую дивизию перевооружили на модернизированные танки
|
|
Танки Т-72Б3.
Источник: © Минобороны РФ
Москва. 11 января. ИНТЕРФАКС-АВН - В Таманской мотострелковой дивизии завершено перевооружение на модернизированные танки Т-72Б3, сообщили в четверг в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).
По данным округа, в четверг на восьми полигонах ЗВО начался отборочный этап конкурса "Танковый биатлон", в котором участвуют более 500 танковых экипажей.
"На полигоне "Алабино" танкисты Таманского мотострелкового соединения впервые применят танки Т-72Б3 новейшей модернизации, перевооружение на которые завершилось в части", - сказали в пресс-службе округа.
2-я Таманская мотострелковая дивизия входит в состав Первой танковой армии (штаб в подмосковной Баковке). В составе армии также - 4-я Кантемировская танковая дивизия, 6-я танковая бригада и 27-я Севастопольская мотострелковая бригада.
Ранее ЗВО сообщал об усилении Первой танковой армии десятками модернизированных Т-72Б3.
Т-72Б3 - российский основной боевой танк семейства Т-72.
1 ноября прошлого года в пресс-службе "Уралвагонзавода" заявили, что корпорация с опережением графика выполнила контракт на поставку Минобороны РФ модернизированных танков Т-72Б3.
"Модернизация затронула все основные боевые системы. Изменения коснулись подвижности, защищенности и огневой мощи. Танк оснащен высокоавтоматизированной системой управления огнем, многоканальным прицелом наводчика типа "Сосна", автоматом сопровождения цели, более совершенной 125-мм пушкой, и боеприпасами повышенного могущества к ним, бортовыми экранами типа "Реликт" - комплектами дополнительной защиты для ведения боя в городских условиях",- сообщили в УВЗ.
В корпорации заявили, что система управления огнем, цифровые средства связи позволяют использовать машину в любое время суток и при любых погодных условиях.
В прошлом ноябре в корпорации "Уралвагонзавод" также сообщили о начале серийного производства нового двигателя для модернизированного Т-72Б3.
"Это первый за последние 10 лет танковый двигатель мощностью 1130 лошадиных сил, специально разработанный для установки на модернизируемые и новые серийные танки Т-72БЗ", - сказали тогда в корпорации.
По данным УВЗ, новый двигатель существенно повысил подвижность и эксплуатационные характеристики боевых машин, по удельной мощности танк Т-72Б3 превзошел лучшие западные образцы.
В феврале прошлого года главком Сухопутных войск РФ генерал-полковник Олег Салюков заявил, что продолжается планомерное комплексное переоснащение войск современными образцами вооружения и военной техники.
"В воинских частях постоянной готовности более 50% современных танков Т-72Б3, Т-80У и Т-90А. Осуществляемые ежегодные закупки этих машин, по огневому поражению и маневренности не уступающих лучшим иностранным образцам, к 2020 году обеспечат долю современных танков до 70%", - сказал О.Салюков.
|
11.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
11.09.2017 "Владимир", "Армата" и боевые болиды: какие машины составляют танковый кулак России
04.01.2018 Партию танков Т-80 модернизируют для Минобороны
23.08.2017 МВТФ "Армия-2017" станет самым масштабным за всю историю его проведения
02.11.2017 От "Терминатора" до боевых систем будущего: о главных преимуществах танковой армады России
01.11.2017 "Реликтовый монстр": каким стал танк Т-72 после модернизации
13.10.2017 Все, что вы хотели узнать о грозных российских танках (War is Boring, США)
11.09.2017 Олег Салюков: "Главная ударная сила"
05.09.2017 Почему "летающие танки" России самые продаваемые в мире