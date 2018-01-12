Три фрегата проекта 11356 будут достроены - замминистра обороны РФ



Фрегат "Адмирал Макаров" проекта 11356 на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (Калининград).

Источник: ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" Фрегат "Адмирал Макаров" проекта 11356 на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (Калининград).Источник: ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"

Рыбинск. 11 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Вторая тройка фрегатов проекта 11356 будет достроена, корабли получат российские двигатели, сообщил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

"Они заложены и сейчас в разной степени готовности, их строительство было приторможено именно по причине отсутствия силовых установок, но теперь их строительству ничего не мешает. Куда они пойдут - решит флот", - сказал Ю.Борисов в четверг в ходе посещения "ОДК-Сатурн".

Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" по двум контрактам с Минобороны РФ должен был построить шесть фрегатов проекта 11356 для Черноморского флота. Три из них построены и переданы флоту, ещё два корпуса находятся в разных стадиях строительства. В связи с отсутствием для них энергетических установок, рассматривался вопрос их достройки в интересах Военно-морских сил Индии.

Фрегаты проекта 11356 оснащены корабельным ракетным комплексом "Калибр-НК" с высокоточной крылатой ракетой 3М-54ТЭ, многоканальным зенитным ракетным комплексом "Штиль-1", зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Палаш". На кораблях устанавливается боевая информационно-управляющая система "Требование-М", которую разработало и поставило НПО "Меридиан", входящее в концерн "Моринформсистема-Агат".