Генштаб сообщил об угрозе применения террористами БПЛА в любой точке мира
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Беспилотный летательный аппарат. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Появилась угроза применения террористами беспилотников в любой точке мира, заявил начальник управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС России генерал-майор Александр Новиков.
"Результаты анализа полученных образцов дронов и их применения (при отраженной атаке боевиков на российские военные объекты в Сирии в ночь на 6 января - ред.) позволяют сделать… выводы: появление реальной угрозы, связанной с применением беспилотных летательных аппаратов в террористических целях в любой точке мира, которая требует принятия соответствующих мер по ее нейтрализации", - сказал он.
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11.01.2018
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