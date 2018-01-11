Генштаб сообщил об угрозе применения террористами БПЛА в любой точке мира



Беспилотный летательный аппарат. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Илья Питалев Беспилотный летательный аппарат. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Появилась угроза применения террористами беспилотников в любой точке мира, заявил начальник управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС России генерал-майор Александр Новиков.

"Результаты анализа полученных образцов дронов и их применения (при отраженной атаке боевиков на российские военные объекты в Сирии в ночь на 6 января - ред.) позволяют сделать… выводы: появление реальной угрозы, связанной с применением беспилотных летательных аппаратов в террористических целях в любой точке мира, которая требует принятия соответствующих мер по ее нейтрализации", - сказал он.