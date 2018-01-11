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Вторую тройку фрегатов проекта 11356 оснастят российскими двигателями

12.01.2018 ЦАМТО 164 0
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Спуск на воду второго фрегата проекта 11356
Спуск на воду второго фрегата проекта 11356.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

ЦАМТО, 11 января. Вторая тройка фрегатов проекта 11356, строительство которой простаивало из-за отказа украинского предприятия Зоря-Машпроект" поставить для них силовые установки, будет достроена с российскими двигателями.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

Ранее заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению Виктор Бурсук заявил журналистам, что три из шести фрегатов проекта 11356, простаивавшие из-за непоставок Украиной двигателей, будут достроены и переданы Черноморскому флоту, напоминает агентство.

"Фрегаты заложены и сейчас находятся в разной степени готовности, их строительство было приторможено именно по причине отсутствия силовых установок, но теперь их строительству ничего не мешает. Куда они пойдут – решит флот", – сказал Ю.Борисов, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, не уточнив, пойдет ли вторая тройка фрегатов "адмиральской серии" на ЧФ.

Строительство второй тройки фрегатов для ЧФ было приостановлено в связи с отсутствием силовых установок, которые ранее поставлялись с Украины. Производство газотурбинных двигателей для этих фрегатов было освоено и ведется в настоящий момент на мощностях предприятия "ОДК-Сатурн".

Всего для Черноморского флота до 2020 года планировалось построить шесть сторожевых кораблей проекта 11356. В настоящее время в боевой состав ВМФ РФ вошли два фрегата данного проекта, еще один проходит государственные испытания. На заводе "Янтарь" в разной стадии готовности находятся четвертый и пятый корпуса фрегатов – "Адмирал Бутаков" и "Адмирал Истомин", отмечает агентство.
11.01.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Украина
Компании
Зоря-Машпроект
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
1135 Буревестник
2020-й год
ЧФ

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