На "ОДК-Сатурн" завершились испытания газотурбинных морских двигателей



Газотурбинный двигатель М90ФР комбинированной дизель-газотурбинной силовой установки М55Р фрегата проекта 22350.

Источник: ОАО "Научно-производственное объединение "Сатурн" Газотурбинный двигатель М90ФР комбинированной дизель-газотурбинной силовой установки М55Р фрегата проекта 22350.Источник: ОАО "Научно-производственное объединение "Сатурн"

ЦАМТО, 11 января. На рыбинском предприятии "ОДК-Сатурн" завершены госиспытания и налажено производство трех типов газотурбинных морских двигателей. Таким образом, зависимость ВМФ РФ от украинских силовых установок окончательно преодолена.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

"Мы пристально смотрим за освоением производства газотурбинных двигателей, в том числе для кораблей типа фрегат, а сегодня, слава богу, мероприятия, начатые в 2014 году, завершены проведением госиспытаний и присвоением литеры газотурбинным силовым установкам, и мы сегодня практически ушли от зависимости от Украины по этим критически важным позициям", – сказал он.

Ю.Борисов отметил, что российские газотурбинные установки обладают большим модернизационным потенциалом, который позволит в будущем повысить их мощность и срок службы.

"Сегодня на предприятии полностью решен вопрос создания и дальнейшей модернизации морских двигателей. То уникальное стендовое оборудование, которое здесь установлено, прослужит еще ни один десяток лет… Поэтому я считаю, что вопрос газотурбинных установок для флота окончательно закрыт и мы можем себя чувствовать абсолютно спокойно в этом плане", – цитирует "РИА Новости" Ю.Борисова.

На мощностях "Сатурна" велись опытно-конструкторские работы по трем морским силовым установкам "М90ФР" (мощностью 27500 л.с.), "Агрегат-ДКВП" (мощностью 10000 л.с.) и "М70ФРУ-Р". Ранее газотурбинные двигатели, в том числе для фрегатов проекта 11356, импортировались из Украины, напоминает агентство.