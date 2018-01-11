Вьетнам приступил к программе модернизации парка танков Т-54/55
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Вьетнамский модернизированный танк Т-54М3. Источник: militaryphotos.net.
ЦАМТО, 11 января. Вьетнам начал масштабную программу модернизации танков Т-54/55, сообщает ресурс Soha.vn, отмечая, что несмотря на недавний заказ в России 64 новых Т-90СК, модернизированные Т-54/55 в ближайшей перспективе составят основу бронетанкового парка страны.
По информации ресурса, вариант модернизации под обозначением T-54M3 был разработан уже достаточно давно. Проект осуществлялся совместно с Израилем, который поставил 105-мм орудие М-68 для замены 100-мм пушки Д-10Т2С, метеорологические датчики, современный телескопический прицел с ИК каналом, комплекты дополнительного композитного и динамического бронирования.
Однако позднее, в связи с дороговизной проекта, от танкового орудия М-68 пришлось отказаться, тем не менее, танки стали оснащаться дополнительным ограждением, минимизирующим кумулятивный эффект, а электронные компоненты танка были защищены специальными модулями.
В июле 2017 года в интернет-газете People Online была опубликована статья, в которой сообщалось о ряде проектов модернизации ВиВТ, состоящих на вооружении ВС Вьетнама. Среди них были упомянуты РЛС П-18, РСЗО БМ-21 "Град" и танк T-54Б.
Совсем недавно была опубликована фотография, сделанная на заводе Z153, где производились танки T-54/55, на которой были представлены, по меньшей мере, два танка, прошедших модернизацию. Позднее появились сообщения о том, что часть танков T-54/55 находится на разных этапах модернизации. Таким образом, ресурс Soha.vn делает вывод о том, что Вьетнам начал масштабную программу модернизации танков Т-54/55, взяв за основу вариант T-54M3.
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11.01.2018
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