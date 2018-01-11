Военно-воздушные силы Испании получили второй самолет ВТА A-400M
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Многоцелевой транспортный самолет A400M Atlas проводит заправку истребителя Boeing F/A-18 Hornet ВВС Испании.
Источник: Airbus
ЦАМТО, 11 января. Военно-воздушные силы Испании получили второй самолет военно-транспортной авиации A-400M "Атлас", собранный на мощностях Airbus Defence and Space.
Как сообщает Infodefensa.com, Комиссия Генеральной дирекции вооружений и материального обеспечения (DGAM) Министерства обороны Испании официально приняла второй A-400M у Европейского управления по закупкам вооружений (OCCAR), под управлением которого реализуется программа, на предприятии Airbus в Сан-Пабло (Севилья), после чего самолет совершил перелет на авиабазу Сарагоса.
Особенностью нового A-400M является его оснащение двумя контейнерными системами для дозаправки истребителей в воздухе, что имеет важное значение для ВВС Испании, которые испытывают проблемы с дозаправкой самолетов после снятия с вооружения имевшихся заправщиков "Боинг-707". В декабре 2017 года самолет A-400M продемонстрировал возможность дозаправки шести истребителей F-18 "Хорнет" ВВС Испании в одном полете, передав им 11,4 т топлива.
Согласно графику поставки, третий A-400M должен быть поставлен ВВС Испании в апреле 2018 года.
Как сообщал ЦАМТО, в мае 2003 года Испания приняла решение о приобретении 27 военно-транспортных самолетов А-400М на сумму около 6 млрд. евро. Тем не менее, из-за сложной экономической ситуации в стране в середине 2013 года Министерство обороны Испании пересмотрело свои планы, решив отказаться от принятия на вооружение 13 самолетов. Эти А-400М будут приобретены, однако затем будут предложены для продажи на внешнем рынке. По соглашению между МО Испании и Airbus Defence and Space, первая партия из 14 самолетов будет поставлена ВВС Испании в период с 2016 по 2022 гг. Поставка оставшихся 13 единиц будет выполнена, начиная с 2025 года, что позволит Мадриду заранее найти покупателя на свои самолеты.
Окончательная сборка первого A-400M для ВВС Испании началась на предприятии в Сан-Пабло (Севилья) в октябре 2015 года. Самолет MSN44 был передан ВВС Испании в ноябре 2016 года.
Поставленные ВВС Испании A-400M будут базироваться в Сарагосе и пополнят парк самолетов ВТА, который включает также поставленные Airbus Defence and Space средние C-295, CN-235 и легкие C-212. Новые A-400M заменят устаревшие самолеты C/KC-130H "Геркулес" и позволят транспортировать вдвое больше груза на тоже расстояние или аналогичный груз на вдвое большее расстояние. Кроме того, они могут служить заправщиками для других самолетов ВТА, включая A-400M.
На текущий момент общий заказ на поставку самолетов A-400M составляет 174 ед.: Германия – 53 ед., Франция – 50 ед., Испания – 27 ед., Великобритания – 22 ед., Турция – 10 ед., Бельгия – 7 ед., Люксембург – 1 ед., Малайзия – 4 ед.
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11.01.2018
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