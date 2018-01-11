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Рыбинский завод "Сатурн" полностью выполнил гособоронзаказ на 2017 год

12.01.2018 ТАСС 125 0
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Юрий Борисов
Юрий Борисов.
Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Предприятие также получило первые заказы на новые морские двигатели для ВМФ

РЫБИНСК, 11 января. /ТАСС/. Обязательства рыбинского предприятия "Сатурн" в рамках гособоронзаказа на 2017 год полностью выполнены. Об этом сообщил журналистам в четверг замминистра обороны России Юрий Борисов, прибывший на завод на совещание, посвященное развитию российской двигателестроительной отрасли.

"Срыва госзаказа у "Сатурна" в 2017 году нет. Сейчас наша задача - правильно спланировать в рамках новой госпрограммы вооружений объем работы для этого важного завода, чтобы избежать простоя и обеспечить ему гарантированную загрузку. Все остальное он будет добирать за счет гражданских заказов и экспорта", - сказал Борисов.

Новые заказы

Предприятие также обладает начальным портфелем заказов на производство морских газотурбинных двигателей для ВМФ России на смену украинским силовым установкам, сообщил управляющий директор Виктор Поляков.

"Начальный портфель заказов мы уже имеем, наша задача сегодня - обеспечить длительную загрузку предприятия по данной номенклатуре", - сказал он.

По словам управляющего директора, предприятие уже полностью готово к выпуску таких двигателей. "Параллельно с завершившимися опытно-конструкторскими работами уже запущены в производство первые серийные агрегаты для кораблей Военно-морского флота. Мы имеем новые компетенции, которые обеспечат нам необходимое для Минобороны количество силовых установок", - заверил Поляков.

Он пояснил, что двигатели, которые будут строиться на "Сатурне", предназначены для широкого спектра кораблей, начиная от судов на воздушной подушке типа "Зубр" и катеров "Мурена", заканчивая кораблями ближней и дальней морских зон.

Научно-производственное объединение "Сатурн" - двигателестроительная компания, специализирующаяся на разработке, производстве, продаже и обслуживании газотурбинных двигателей для гражданской и военной авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, кораблей и судов. Предприятие входит в состав "Объединенной двигателестроительной корпорации".

 
11.01.2018
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