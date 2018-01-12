Противоминную оборону флота поручили роботам



Морской тральщик "Александр Обухов".

Источник: РИА Новости/Игорь Зарембо Морской тральщик "Александр Обухов".Источник: РИА Новости/Игорь Зарембо

Тральщики нового поколения оснастят новейшими отечественными морскими дронами

Новейшие российские тральщики вооружат противоминными дронами отечественной разработки. Комплекс "Диамант" позволяет морякам обезвреживать заграждения с безопасной дистанции без использования привычных тралов. Поиском и уничтожением мин теперь займутся сделанные из углепластика легкие беспилотные катера — носители специальных подводных роботов. "Диамант" стал заменой для французской безэкипажной системы, которую изначально планировалось установить на тральщики проекта 12700. По мнению экспертов, появление "Диаманта" выведет отечественные противоминные силы на качественно новый уровень и значительно снизит риск для моряков.

Как рассказали "Известиям" в Главкомате ВМФ, испытания "Диаманта" уже завершены. Первый комплект вошел в состав противоминного оснащения тральщика "Александр Обухов" на Балтийском флоте. В дальнейшем новейшие отечественные противоминные системы появятся у всех кораблей проекта 12700 "Александрит".

Новинка позволяет обезвреживать минные заграждения с безопасной дистанции в несколько морских миль. Тральщик несет на борту два небольших беспилотных катера. По прибытии в заданный район их спускают на воду. Благодаря пластиковому корпусу и малошумному двигателю эти аппараты "неинтересны" морским минам. Но сами катера с помощью бортовой гидроакустической станции, магнитометров (приборы для обнаружения под водой массы металла. — "Известия") и другого бортового оборудования легко обнаруживают мины.

Затем с кормы катеров в воду ныряют компактные дистанционно управляемые подводные аппараты-саперы — внешне они напоминают небольшие короткие торпеды. Эти устройства оснащены средствами для уничтожения различных типов мин.

"Диамант" может работать на расстоянии до 10 км от тральщика, обнаруживая и ликвидируя мины на глубине от 10 до 100 м.

Военно-морской эксперт Дмитрий Болтенков рассказал "Известиям", что появление в арсенале ВМФ таких систем означает выход отечественных минно-тральных сил на принципиально новый уровень.

— Раньше мины обезвреживали с помощью трала, который буксировался кораблем, — пояснил эксперт. — Чтобы зацепить мину тралом, надо пройти непосредственно над ней. Это очень опасно, даже несмотря на пластиковые корпуса современных тральщиков и сложные системы размагничивания. Беспилотные "Диаманты" будут находить и уничтожать мины, не подвергая риску корабль и его экипаж.

Дмитрий Болтенков добавил, что все ведущие морские державы очень серьезно относятся к развитию противоминных сил и Россия — не исключение.

— Морские мины благодаря относительной дешевизне остаются очень востребованным и распространенным оружием, — отметил специалист. — Эти изделия постоянно совершенствуются, даже получают зачатки искусственного интеллекта. При массовом применении они могут значительно затруднить действия даже самого мощного флота, особенно в прибрежной зоне. Чтобы этого не произошло, нужны современные тральщики.

Согласно первоначальному проекту, "главным калибром" тральщиков проекта 12700 должны были стать французские беспилотные катера Inspector фирмы ЕСА. Но из-за санкций было решено создать аналогичные отечественные изделия. При этом Inspector из-за больших размеров катера (9,5 м) нельзя было принимать на борт тральщиков проекта 12700. Российские аппараты такого недостатка лишены.

Тральщики проекта 12700 предназначены для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз. Головной корабль серии был передан флоту в 2016 году. В настоящее время ведется строительство еще трех. Как ранее писали "Известия", противоминные корабли "Георгий Курбатов" и "Владимир Емельянов" должны вступить в строй в 2018 и 2020 годах соответственно. Они должны пополнить минно-тральные силы Черноморского флота.

Николай Сурков, Алексей Рамм, Евгений Дмитриев