Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

На разработку авиадвигателя ПД-35 потратят 64 млрд руб.

12.01.2018 РБК 219 0
0
Понравилась новость?
 0
ПД-35
Двигатель сверхбольшой тяги ПД-35.
Источник: http://infreactor.org/

На научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) для создания авиадвигателя ПД-35, потратят 64 млрд руб. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте госуслуг.

Соответствующий договор Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) подписала с пермским предприятием "ОДК-Авиадвигатель". Как следует из информации на сайте госзакупок, НИОКР будут окончены в декабре 2023 года.

Летом 2017 года стало известно, что общая стоимость программы ПД-35 оценивается в 180 млрд руб.

Двигателем ПД-35 должен быть оборудован совместный российско-китайский широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет (ДМШФС) CR 929 (это название содержит заглавные буквы стран-участниц проекта). Начало испытаний двигателя назначено на 2022 год, а сертификация - на 2027 год. В декабре 2016 года стало известно, что разработку двигателя ПД-35 профинансирует "Роснефтегаз".

Проект ДМШФС стартовал в 2014 году и должен по замыслу инициаторов проекта - российской Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и китайской Корпорации гражданского авиастроения (COMAC) - стать конкурентом Airbus и Boeing. В ноябре 2016 года на китайской выставке Airshow China-2016 впервые был продемонстрирован макет проектируемого самолета. Россия и Китай планируют инвестировать в разработку производство авиалайнера $20 млрд. Непосредственно на разработку и создание производственных мощностей будет направлено $13 млрд, на производство запчастей и маркетинг - $7 млрд.
11.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РБК
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
ПД-35
Компании
Airbus
Boeing
COMAC
ОАК
ОДК УК

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.01 08:02
  • 1
Военный эксперт обозначил решающую роль ЧВК Вагнера в освобождении Сирии
  • 12.01 07:56
  • 2
Противоминную оборону флота поручили роботам
  • 12.01 07:33
  • 2
Внедрение китайского вооружения и оборудования в российскую военную технику – уже не новость. Масштабы поражают воображение
  • 12.01 07:29
  • 1
Ходовые испытания корвета "Гремящий" начнутся в июне
  • 12.01 07:28
  • 10
Вслед «сирийскому экспрессу» — «суданский экспресс»
  • 12.01 07:27
  • 1
Три фрегата проекта 11356 будут достроены - замминистра обороны РФ
  • 12.01 07:24
  • 5983
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.01 07:13
  • 135
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 12.01 06:21
  • 4
Источник: техническое проектирование эсминца "Лидер" начнется после 2020 года
  • 12.01 06:13
  • 41
Из-за Украины российские фрегаты станут индийскими
  • 12.01 06:08
  • 163
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 12.01 05:49
  • 46
Побережье России прикрыли "ракетные монстры"
  • 12.01 03:25
  • 48
"Джавелин": убийца танков, больше всего ненавистный России
  • 12.01 02:30
  • 2
Путём обновления
  • 12.01 02:24
  • 3
Крылья Украины нуждаются в поддержке
другие обсуждаемые темы