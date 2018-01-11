На разработку авиадвигателя ПД-35 потратят 64 млрд руб.



Двигатель сверхбольшой тяги ПД-35.

Источник: http://infreactor.org/ Двигатель сверхбольшой тяги ПД-35.Источник: http://infreactor.org/

На научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) для создания авиадвигателя ПД-35, потратят 64 млрд руб. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте госуслуг.

Соответствующий договор Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) подписала с пермским предприятием "ОДК-Авиадвигатель". Как следует из информации на сайте госзакупок, НИОКР будут окончены в декабре 2023 года.

Летом 2017 года стало известно, что общая стоимость программы ПД-35 оценивается в 180 млрд руб.

Двигателем ПД-35 должен быть оборудован совместный российско-китайский широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет (ДМШФС) CR 929 (это название содержит заглавные буквы стран-участниц проекта). Начало испытаний двигателя назначено на 2022 год, а сертификация - на 2027 год. В декабре 2016 года стало известно, что разработку двигателя ПД-35 профинансирует "Роснефтегаз".

Проект ДМШФС стартовал в 2014 году и должен по замыслу инициаторов проекта - российской Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и китайской Корпорации гражданского авиастроения (COMAC) - стать конкурентом Airbus и Boeing. В ноябре 2016 года на китайской выставке Airshow China-2016 впервые был продемонстрирован макет проектируемого самолета. Россия и Китай планируют инвестировать в разработку производство авиалайнера $20 млрд. Непосредственно на разработку и создание производственных мощностей будет направлено $13 млрд, на производство запчастей и маркетинг - $7 млрд.