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В США из-за плохого самочувствия пилотов частично приостановили полеты А-10

12.01.2018 РИА Новости 83 0
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Штурмовик A-10 Thunderbolt II
Штурмовик A-10 Thunderbolt II ВВС США из 303-й экспедиционной истребительной эскадрильи с авиабазы Баграм, Афганистан, отходит от воздушного танкера KC-135 Stratotanker над Восточным Афганистаном 16-го августа 2014-го года. (Фото штаб-сержанта Вернона Янга младшего (Vernon Young Jr.), ВВС США).
Источник: strategypage.com

В США временно отказались от использования 30 штурмовиков A-10 Thunderbolt II после того, как несколько пилотов заявили о проблемах со здоровьем, сообщает издание Aviation Week.

Инциденты произошли на авиабазе ВВС США Девис-Монтен, штат Аризона. В конце ноября два экипажа A-10 пожаловались на приступы гипоксии, проявившиеся во время полета. Еще один подобный случай был зафиксирован после выполнения летного задания.

Отмечается, что штурмовики были оборудованы системами подачи жидкого кислорода LOX и кислородными станциями OBOGS.

Специалисты выяснили, что в самолете с LOX было нарушено давление в кабине, однако установить причину плохого самочувствия пилотов машин с OBOGS не удалось. В связи с этим руководство ВВС приняло решение приостановить полеты на A-10 до выяснения точной причины возникновения приступов удушья. 

Ранее стало известно, что от схожих проблем страдали пилоты новейших истребителей-бомбардировщиков F-35. Военный врач, полковник ВВС США Джей Флоттманн объяснил гипоксию неправильной работой дыхательных станций.

 

С начала испытаний в 2006 году сообщалось о десяти эпизодах ухудшения самочувствия экипажа F-35, столько же было выявлено в 2017 году. По словам представителя Пентагона Марка Граффа, подобные инциденты представляют реальную угрозу для ВВС США.
11.01.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
США
Продукция
A-10 Warthog
F-35

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