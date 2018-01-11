"Оборонпром" исполнил свою миссию быстрее ожидаемого



Логотип компании Открытое Акционерное Общество "Объединенная Промышленная Корпорация "Оборонпром". Логотип компании Открытое Акционерное Общество "Объединенная Промышленная Корпорация "Оборонпром".

Как стало известно "Ъ", объединенная промышленная корпорация "Оборонпром" (входит в госкорпорацию "Ростех") в ближайшее время прекратит свое существование. Компания, занимавшаяся консолидацией вертолето- и двигателестроительных активов, выполнила свою задачу, ее дальнейшее существование признано нецелесообразным. Ее дочерние структуры - холдинг "Вертолеты России" и Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) - перейдут в прямое управление "Ростеха" уже в 2018 году.

О скором упразднении "Оборонпрома" "Ъ" рассказали несколько источников в оборонной отрасли. По их словам, процесс ликвидации, начавшийся по факту пару лет назад, планируется завершить в первом квартале 2018 года. Собеседники "Ъ" уточнили, что все соответствующие решения на уровне руководства "Ростеха" были приняты в конце декабря, формально же ликвидация состоится после получения выписки из налоговых органов. Основные активы "Оборонпрома" ("Вертолеты России" и ОДК) перейдут в прямое управление "Ростеха".

ОПК "Оборонпром" была создана в 2002 году. Занимается торговлей и поставками продукции и услуг военного назначения, в частности, запчастей, а также обслуживанием и ремонтом ранее поставленной военной вертолетной техники, в том числе на внешние рынки. В 2004-2010 годах на базе корпорации консолидировалась вертолетостроительная отрасль, а с 2010-го "Оборонпром" получил контрольные пакеты более 80% двигателестроительных предприятий в России. Первым гендиректором был Денис Мантуров, последним станет Павел Осин.

Первые разговоры о ликвидации "Оборонпрома" появились в 2013 году: тогда сообщалось, что корпорация прекратит свое существование к 2022 году. По словам топ-менеджера одного из вертолетостроительных предприятий, уже тогда было понятно, что "собирать активы двух отраслей до бесконечности невозможно": "Сейчас вертолето- и двигателестроение могут развиваться без какого-либо участия "Оборонпрома", менеджмент "Вертолетов России" и ОДК уже привык все текущие вопросы решать без посредников". Однако свою роль в консолидации вертолетной отрасли корпорация все же сыграла, убежден собеседник "Ъ": именно "Оборонпром" занимался объединением предприятий, которые конкурировали между собой на внутреннем рынке, под началом одной управляющей компании. Такая же работа была проделана и в части двигателестроения. Об этом "Ъ" в интервью рассказывал бывший глава "Оборонпрома" Андрей Реус: "Мы собрали весь интеллектуальный и производственный ресурс отрасли, предприятия перестали бороться между собой и начали работать на мировых рынках".

"Когда мы формировали холдинг "Вертолеты России" и ОДК, то "Оборонпром" выполнял роль держателя акций предприятий,- пояснил "Ъ" гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.- Мы ее создавали вместе с Денисом Мантуровым (сейчас глава Минпромторга.- "Ъ"), который и был первым гендиректором "Оборонпрома". Но сегодня, когда холдинги сформированы и напрямую замыкаются на госкорпорацию, то одна промежуточная структура нам уже не нужна: эффективнее этими активами управлять напрямую". В "Вертолетах России" "Ъ" сказали, что в курсе принятого решения о ликвидации "Оборонпрома", а в ОДК "Ъ" заверили, что "ликвидационные процессы проходят достаточно безболезненно", поскольку все необходимые лицензии на разработку и производство продукции, а также на ведение военно-технического сотрудничества "были получены корпорацией заблаговременно".

Александра Джорджевич, Иван Сафронов