"Оборонпром" исполнил свою миссию быстрее ожидаемого
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Логотип компании Открытое Акционерное Общество "Объединенная Промышленная Корпорация "Оборонпром".
Как стало известно "Ъ", объединенная промышленная корпорация "Оборонпром" (входит в госкорпорацию "Ростех") в ближайшее время прекратит свое существование. Компания, занимавшаяся консолидацией вертолето- и двигателестроительных активов, выполнила свою задачу, ее дальнейшее существование признано нецелесообразным. Ее дочерние структуры - холдинг "Вертолеты России" и Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) - перейдут в прямое управление "Ростеха" уже в 2018 году.
О скором упразднении "Оборонпрома" "Ъ" рассказали несколько источников в оборонной отрасли. По их словам, процесс ликвидации, начавшийся по факту пару лет назад, планируется завершить в первом квартале 2018 года. Собеседники "Ъ" уточнили, что все соответствующие решения на уровне руководства "Ростеха" были приняты в конце декабря, формально же ликвидация состоится после получения выписки из налоговых органов. Основные активы "Оборонпрома" ("Вертолеты России" и ОДК) перейдут в прямое управление "Ростеха".
ОПК "Оборонпром" была создана в 2002 году. Занимается торговлей и поставками продукции и услуг военного назначения, в частности, запчастей, а также обслуживанием и ремонтом ранее поставленной военной вертолетной техники, в том числе на внешние рынки. В 2004-2010 годах на базе корпорации консолидировалась вертолетостроительная отрасль, а с 2010-го "Оборонпром" получил контрольные пакеты более 80% двигателестроительных предприятий в России. Первым гендиректором был Денис Мантуров, последним станет Павел Осин.
Первые разговоры о ликвидации "Оборонпрома" появились в 2013 году: тогда сообщалось, что корпорация прекратит свое существование к 2022 году. По словам топ-менеджера одного из вертолетостроительных предприятий, уже тогда было понятно, что "собирать активы двух отраслей до бесконечности невозможно": "Сейчас вертолето- и двигателестроение могут развиваться без какого-либо участия "Оборонпрома", менеджмент "Вертолетов России" и ОДК уже привык все текущие вопросы решать без посредников". Однако свою роль в консолидации вертолетной отрасли корпорация все же сыграла, убежден собеседник "Ъ": именно "Оборонпром" занимался объединением предприятий, которые конкурировали между собой на внутреннем рынке, под началом одной управляющей компании. Такая же работа была проделана и в части двигателестроения. Об этом "Ъ" в интервью рассказывал бывший глава "Оборонпрома" Андрей Реус: "Мы собрали весь интеллектуальный и производственный ресурс отрасли, предприятия перестали бороться между собой и начали работать на мировых рынках".
"Когда мы формировали холдинг "Вертолеты России" и ОДК, то "Оборонпром" выполнял роль держателя акций предприятий,- пояснил "Ъ" гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.- Мы ее создавали вместе с Денисом Мантуровым (сейчас глава Минпромторга.- "Ъ"), который и был первым гендиректором "Оборонпрома". Но сегодня, когда холдинги сформированы и напрямую замыкаются на госкорпорацию, то одна промежуточная структура нам уже не нужна: эффективнее этими активами управлять напрямую". В "Вертолетах России" "Ъ" сказали, что в курсе принятого решения о ликвидации "Оборонпрома", а в ОДК "Ъ" заверили, что "ликвидационные процессы проходят достаточно безболезненно", поскольку все необходимые лицензии на разработку и производство продукции, а также на ведение военно-технического сотрудничества "были получены корпорацией заблаговременно".
Александра Джорджевич, Иван Сафронов
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11.01.2018
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