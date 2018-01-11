Сирийская армия бьет по террористам из гаубиц "Мста-Б"



152-мм гаубица 2А65 "Мста-Б".

Источник: rg.ru 152-мм гаубица 2А65 "Мста-Б".Источник: rg.ru

Сирийская армия в боях против террористов снова задействовала 152-мм гаубицы 2А65 российского производства. По оценкам военных экспертов, в настоящее время эти орудия являются самыми новыми из тех, что имеются в арсеналах САА.

Вначале "Мста-Б" использовали только в охране периметра базы ВКС РФ Хмеймим. Впервые в составе сирийских подразделений они были замечены в середине декабря 2016 года, во время сражения в районе Пальмиры, где находится авиабаза Т-4.

Артиллеристы тогда были вынуждены установить эти мощные орудия на прямую наводку. Дело в том, что боевики тогда активно применяли бронетехнику, в том числе танки. Кроме того, существовала угроза применения превращенных в подвижные бомбы автомобилей.

2А65, отличающееся высокой точностью стрельбы, могли применять осколочно-фугасные и кумулятивные снаряды по таким целям, находящимся на значительных дистанциях.

После боев в районе Т-4 "Мста-Б" были задействованы на различных участках фронта борьбы с международным терроризмом. Не обошлась без них и боевая операция в районе Идлиба.

Максимальная дальность стрельбы орудий данного типа достигает почти 29 км. Скорострельность составляет 7 выстрелов в минуту. Максимальная скорость буксировки орудия весом в 7 тонн - до 80 км/ч по шоссе. Расчет - 8 человек.

Алексей Моисеев