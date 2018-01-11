Сирийская армия бьет по террористам из гаубиц "Мста-Б"
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152-мм гаубица 2А65 "Мста-Б".
Источник: rg.ru
Сирийская армия в боях против террористов снова задействовала 152-мм гаубицы 2А65 российского производства. По оценкам военных экспертов, в настоящее время эти орудия являются самыми новыми из тех, что имеются в арсеналах САА.
Вначале "Мста-Б" использовали только в охране периметра базы ВКС РФ Хмеймим. Впервые в составе сирийских подразделений они были замечены в середине декабря 2016 года, во время сражения в районе Пальмиры, где находится авиабаза Т-4.
Артиллеристы тогда были вынуждены установить эти мощные орудия на прямую наводку. Дело в том, что боевики тогда активно применяли бронетехнику, в том числе танки. Кроме того, существовала угроза применения превращенных в подвижные бомбы автомобилей.
2А65, отличающееся высокой точностью стрельбы, могли применять осколочно-фугасные и кумулятивные снаряды по таким целям, находящимся на значительных дистанциях.
После боев в районе Т-4 "Мста-Б" были задействованы на различных участках фронта борьбы с международным терроризмом. Не обошлась без них и боевая операция в районе Идлиба.
Максимальная дальность стрельбы орудий данного типа достигает почти 29 км. Скорострельность составляет 7 выстрелов в минуту. Максимальная скорость буксировки орудия весом в 7 тонн - до 80 км/ч по шоссе. Расчет - 8 человек.
Алексей Моисеев
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11.01.2018
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