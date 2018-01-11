Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Сирии замечен смертоносный русский "Печенег"

12.01.2018 Вестник Мордовии 138 0
0
Понравилась новость?
 0

vestnik-rm.ru

Пулеметы ПКП "Печенег" российского производства, находящиеся у правительственных сил Сирии, практически не попадают в фото- и видеообъективы.

Хотя данное оружие было официально приобретено, по некоторым данным, еще до начала войны, первое изображение такого пулемета из этой горячей точке появилось лишь в августе 2015 года.

vestnik-rm.ru

В этом нет ничего удивительного: была приобретена очень маленькая партия ПКП. Они попали лишь на вооружение подразделений специального назначения.

И вот на днях "Печенег" снова засветился в сети. В настоящее время данное оружие используется по прямому назначению - для уничтожения боевиков террористических группировок, которые не желают сложить оружие.

По сравнению со своим старшим братом 7,62-мм пулеметом, ПКМ "Печенег" более надежен и значительно точнее. Поэтому, не удивительно, что это оружие заслужило большое уважение бойцов, которым повезло его применять, как сообщают об этом сирийские источники.


Лев Романов
11.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Печенег
ПКМ
Система поражения "Ратник"

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.01 08:02
  • 1
Военный эксперт обозначил решающую роль ЧВК Вагнера в освобождении Сирии
  • 12.01 07:56
  • 2
Противоминную оборону флота поручили роботам
  • 12.01 07:33
  • 2
Внедрение китайского вооружения и оборудования в российскую военную технику – уже не новость. Масштабы поражают воображение
  • 12.01 07:29
  • 1
Ходовые испытания корвета "Гремящий" начнутся в июне
  • 12.01 07:28
  • 10
Вслед «сирийскому экспрессу» — «суданский экспресс»
  • 12.01 07:27
  • 1
Три фрегата проекта 11356 будут достроены - замминистра обороны РФ
  • 12.01 07:24
  • 5983
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.01 07:13
  • 135
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 12.01 06:21
  • 4
Источник: техническое проектирование эсминца "Лидер" начнется после 2020 года
  • 12.01 06:13
  • 41
Из-за Украины российские фрегаты станут индийскими
  • 12.01 06:08
  • 163
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 12.01 05:49
  • 46
Побережье России прикрыли "ракетные монстры"
  • 12.01 03:25
  • 48
"Джавелин": убийца танков, больше всего ненавистный России
  • 12.01 02:30
  • 2
Путём обновления
  • 12.01 02:24
  • 3
Крылья Украины нуждаются в поддержке
другие обсуждаемые темы