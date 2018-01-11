В Сирии замечен смертоносный русский "Печенег"
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vestnik-rm.ru
Пулеметы ПКП "Печенег" российского производства, находящиеся у правительственных сил Сирии, практически не попадают в фото- и видеообъективы.
Хотя данное оружие было официально приобретено, по некоторым данным, еще до начала войны, первое изображение такого пулемета из этой горячей точке появилось лишь в августе 2015 года.
vestnik-rm.ru
В этом нет ничего удивительного: была приобретена очень маленькая партия ПКП. Они попали лишь на вооружение подразделений специального назначения.
И вот на днях "Печенег" снова засветился в сети. В настоящее время данное оружие используется по прямому назначению - для уничтожения боевиков террористических группировок, которые не желают сложить оружие.
По сравнению со своим старшим братом 7,62-мм пулеметом, ПКМ "Печенег" более надежен и значительно точнее. Поэтому, не удивительно, что это оружие заслужило большое уважение бойцов, которым повезло его применять, как сообщают об этом сирийские источники.
Лев Романов
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11.01.2018
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