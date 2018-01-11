Балтийский флот получил первый модернизированный вертолет Ка-27М



Палубный противолодочный вертолет Ка-27М.

Источник: http://www.russianarms.ru/ Палубный противолодочный вертолет Ка-27М.Источник: http://www.russianarms.ru/

В ближайшее время ожидается поступление второй машины этого же типа

КАЛИНИНГРАД, 11 января. /ТАСС/. Первый модернизированный вертолет Ка-27М прибыл на авиабазу морской авиации Балтийского флота в Калининградской области. В ближайшее время ожидается поступление второй машины этого же типа, сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.

"После проведения необходимых подготовительных мероприятий морские летчики флота приступят к испытательным полетам на модернизированных вертолетах Ка-27М и посадкам на палубы боевых кораблей", - сказал он, отметив, что летный и технический составы эскадрильи уже прошли переобучение в Центре подготовки летчиков морской авиации ВМФ в Ейске.

Вертолеты модернизировали специалисты Кумертауского авиационного производственного предприятия, входящего в холдинг "Вертолеты России". Цель модернизации - улучшение боевых возможностей машин, в том числе по линии передачи информации в реальном времени как на наземные или корабельные командные пункты, так и на другие вертолеты.

Многоцелевые вертолеты типа Ка-27 различных модификаций составляют основу вертолетных подразделений морской авиации ВМФ РФ. Они обеспечивают ведение воздушной разведки на море, противолодочную охрану корабельных группировок, поиск, обнаружение, слежение и поражение подводных лодок и надводных кораблей, ведут поиск и спасение терпящих бедствие на море экипажей летательных аппаратов, кораблей и судов, а также выполняют транспортные задачи по обеспечению действий корабельных группировок.