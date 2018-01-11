Ростех: "Оборонпром" ликвидируют в течение месяца



Главный офис госкорпорации Ростех на улице Усачева.

Источник: © Стоян Васев/ТАСС Главный офис госкорпорации Ростех на улице Усачева.Источник: © Стоян Васев/ТАСС

В госкорпорации отметили, что процесс шел поэтапно, несколько лет

МОСКВА, 11 ЯНВАРЯ. /ТАСС/. Входящую в Ростех объединенную промышленную корпорацию "Оборонпром" ликвидируют в течение месяца, документы для налоговых органов уже готовы. Об этом в четверг ТАСС рассказали в госкорпорации.

"Процедура ликвидации будет завершена в течение месяца, соответствующие документы для налоговых органов уже готовы. Процесс шел поэтапно, несколько лет", - сказали в Ростехе.

Там уточнили, что в течение этого времени многим сотрудникам компании было предложено перейти на работу в организации госкорпорации, в том числе в ее головную структуру.

Ранее в газете "Коммерсантъ" появилась инофрмация о том, что объединенная промышленная корпорация "Оборонпром" (входит в госкорпорацию "Ростех") в ближайшее время прекратит свое существование. Как отмечает газета, компания выполнила свою задачу, после чего ее дальнейшее существование признали нецелесообразным.