Россия делает из Крыма закрытую военную базу
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Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" полка противовоздушной обороны в Феодосии.
Источник: © РИА Новости, Сергей Мальгавко
Россия, меняя состав воинских частей в Крыму, делает из нее закрытую военную базу.
Россия действительно меняет состав войск в Крыму. Если при захвате Крыма в феврале - марте 2014 туда вводились в основном воздушно-десантные части, то сейчас там вводятся ракетно-дивизионные, на вооружении которых есть комплексы "Бастион".
С помощью них россияне не только меняют состав воинских частей, не только усиливают вооружение в Крыму, но перекрывают таким образом половину акватории Черного моря. Таким образом, в Крыму создается закрытая военная база.
Что же касается наличия в Крыму новых систем ПВО С-400, то Россия везде их позиционирует и рекламирует, говоря о том, что они находятся также в Сирии и охраняют все ее воздушное пространство. Это якобы возможно, поскольку по заявленной НТХ, радиус их боевого применения около 600 км. Но вместе с тем, эти ракеты никто не видел. Мало того, по данным израильской разведки никакого нового комплекса там нет. А есть модернизированный С-300.
Так что не исключено, что подобные заявления могут быть распространены с пропагандистской точки зрения. Мол, ура, у них новый комплекс, они всех победят. Но даже если он и существует в природе, то он бесполезен против беспилотников, как впрочем, и модернизированный С-300. Во всяком случае это продемонстрировала вторая атака на российскую базу в Сирии, которая была осуществлена с помощью дронов.
Олег Жданов
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11.01.2018
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