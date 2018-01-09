Польские танки у границ Союзного государства. Как отреагируют Минск и Москва?



Немецкий танк Leopard 2.

Источник: © AP Photo, Joerg Sarbach Немецкий танк Leopard 2.Источник: © AP Photo, Joerg Sarbach

Российское руководство может вынудить Минск к мерам в ответ на то, что Варшава смещает оборонный акцент на восточные рубежи.

В условиях обострения отношений между НАТО и Россией любой шаг, направленный на усиление военных потенциалов сторон на линии их соприкосновения, может спровоцировать эскалацию взаимных подозрений с самыми непредсказуемыми последствиями. Сейчас, например, в российских СМИ эмоционально комментируется "размещение польских танков вблизи границ Союзного государства". О чем идет речь?

Эхо Крыма и Донбасса

В конце прошлого года министр обороны Польши Антоний Мацеревич отчитался о завершении формирования первого танкового батальона 1-й Варшавской танковой бригады в населенном пункте Весола рядом с Варшавой (в 189 км от Бреста).

19 декабря 2017 года завершилось перемещение в Весолу 58 танков, ранее входивших в состав 34-й бронекавалерийской бригады, дислоцированной в Жагани. В укомплектованном этой техникой батальоне три роты имеют танки "Леопард" (Leopard) 2A5 (всего 44 единицы), одна - Leopard 2A4 (14 единиц).

Практически сразу после этого в составе 1-й Варшавской танковой бригады начали комплектовать второй батальон на танках Leopard 2A5. После реорганизации в составе бригады будет два танковых и два механизированных батальона, артиллерийский дивизион и дивизион ПВО.

Как заявил глава польского военного ведомства, в гарнизоне с начала 2018 года начнется строительство нового учебного центра, боксов, казарм, будет расширена материально-техническая база и полигон для танков этого типа.

По словам Мацеревича, тем самым польская армия приступает к реализации новой стратегии обороны: "Мы не готовы восстанавливать потерянные территории, мы должны быть готовы охранять границу, чтобы предотвратить вторжение противника в Польшу".

Во времена Организации Варшавского договора основные силы польской армии были ориентированы на отражение угрозы со стороны государств НАТО. Поэтому практически вся военная инфраструктура Войска Польского была сконцентрирована у западных границ.

Вступление Польши в Североатлантический альянс означало коренную смену стратегических приоритетов, и вчерашние восточные союзники стали потенциальными противниками. Однако поворот основных элементов оборонительной структуры страны на 180 градусов требовал огромных усилий и финансовых затрат. Поэтому долгое время с этим в Варшаве не спешили. К тому же, несмотря на натянутые отношения, Москву не рассматривали как реальную военную угрозу.

Однако после аннексии Крыма и начала противостояния на востоке Украины задача переброски большей части современных образцов вооружения и военной техники на восток Польши была поставлена Варшавой на повестку дня. Хотя конкретные планы на этот счет стали известны относительно недавно.

В конце апреля 2017 года Министерство национальной обороны Польши обнародовало планы переброски двух батальонов, вооруженных современными танками Leopard 2A5, для усиления войск на восточной границе. Как сообщил тогда начальник Генштаба польской армии генерал-лейтенант Лешек Суравски, на это может потребоваться около года.

Также в расположенный неподалеку от Калининградской области город Гижицко, где размещена 15-я механизированная бригада имени Завиши Черного, будут передислоцированы танки PT-91 Twardy (модернизированные в 1990-е годы Т-72) из состава 1-й бронетанковой бригады. А оттуда устаревшие танки Т-72М1 советского производства будут перемещены на запад - в 34-ю бригаду.

Откуда у поляков немецкие танки?

Сейчас вооруженные силы Польши имеют около 250 танков Leopard 2А4 и Leopard 2А5, более 200 PT-91 Twardy и около 500 устаревших Т-72. Вы спрашиваете, как на вооружении Войска Польского появились немецкие танки? Никакой конспирологии. В ноябре 2015 года Польша получила завершающую партию основных танков Leopard 2A5, приобретенных в Германии по соглашению от ноября 2013 года. Ранее, в 2002 - 2003 годах, Польша уже получила от немцев практически на безвозмездной основе 128 танков Leopard 2A4 и 10 бронированных ремонтно-эвакуационных машин BpZ 2. Поляки тогда оплатили только транспортировку техники.

В конце октября 2013 года Министерство обороны Польши объявило тендер на модернизацию танков Leopard 2A4 до версии 2PL. Ожидается, что программа завершится в 2019 году. В рамках программы модернизации до версии 2PL машины будут усовершенствованы до двух стандартов: 2PL Standard и 2PL Extended.

На модернизацию танков Leopard предполагается потратить около 480 миллионов евро. Планируется, что после проведения всех работ Leopard 2А4 по своим возможностям практически достигнет уровня Leopard 2А6. Машина получает следующие изменения:

- установлена навесная композитная броня, существенно улучшающая защиту от некоторых типов боеприпасов;

- повышена баллистическая защита башни;

- гидравлические механизмы стабилизации пушки и приводов башни заменены на электрические - это улучшило работу механизмов и увеличило пространство внутри машины;

- установлены камеры с целью улучшения обзора для водителя и новая система наблюдения для экипажа;

- модернизировано орудие L44, что позволяет использовать новые, более мощные снаряды;

- установлена автоматическая система пожаротушения;

- увеличен боекомплект;

- установлен вспомогательный блок питания.

Учитывая опыт последних боевых действий на Ближнем Востоке, ряд экспертов считает бронирование танков Leopard 2A4 недостаточным, и модернизация их по программе Leopard 2PL может стать хорошим решением.

Танки немецкого производства планируется закупать и впредь для повышения боеспособности польских танковых войск, однако у бундесвера уже нет запасов, которые бы позволяли продавать "лишние" машины, поэтому польские военные изыскивают варианты, где приобрести не слишком старые "леопарды" по сходной цене.

В то же время поляки не исключают разработки танков собственной конструкции, что позволит быть более независимыми на рынке оружия и дать дополнительный толчок развитию собственной оборонной промышленности.

Как поведут себя Россия и Белоруссия?

По словам Суравского, решение о переброске танков ближе к восточной границе было принято на основе реальных причин, в том числе из-за новой ситуации в сфере безопасности, порожденной конфликтом на Украине, а также из-за недостаточности оборонного потенциала в восточной части Польши.

Незадолго до этого государственный вице-секретарь Минобороны Польши Томаш Шатковски также связал передислокацию наиболее мощных боевых машин польской армии с ухудшением внешнеполитической ситуации. И хотя официальной реакции военно-политического руководства России на эту танковую рокировку в Польше пока нет, нетрудно догадаться, какой она будет. В том числе и по резкому тону прокремлевских комментаторов.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу уже констатировал увеличение с 2012 года численности контингента НАТО у границ России в три раза. По словам российского министра, в Прибалтике и Польше развернуты четыре батальонно-тактические группы, бронетанковая бригада сухопутных войск США, в Польше и Румынии - штабы многонациональных дивизий НАТО. Численность сил оперативного реагирования альянса возросла с десяти до сорока тысяч человек, а срок их готовности сокращен с 45 до 30 суток, отмечал Шойгу в декабре на заседании расширенной коллегии военного ведомства в Москве. Ответом со стороны России стало усиление группировки ее армии в Калининградском особом районе и Западном военном округе. Дальнейшие действия Москвы, думается, будут выдержаны в том же духе.

А вот действия Минска, который явно не хочет обострения отношений с западными соседями, в этой ситуации предсказать трудно. Конечно, наших военных не может обрадовать замена старых танков под Варшавой на более современные, но непосредственной угрозы они пока не представляют. Особенно если учесть, что в белорусской армии имеются разнообразные противотанковые средства. И это не только артиллерия и ПТУРСы, но и поражающие элементы "Градов", "Ураганов", "Смерчей" и тех же "Полонезов".

Однако не исключено, что Россия в рамках союзнической солидарности может потребовать от Белоруссии принятия неких демонстративных мер в ответ на появление танков Leopard на расстоянии суточного перехода от Бреста. И даже предложить помощь в виде размещения в районе Бреста своей военной базы. И от этого предложения трудно будет отказаться. Хотя белорусское руководство, скорее всего, проявит в таком случае упорство. У официального Минска уже есть опыт отказа от размещения российской авиабазы.

Александр Алесин