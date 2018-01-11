Эксперт по России предупреждает: "Швеция и Финляндия находятся в тяжелом положении"



Военнослужащие вооруженных сил Швеции.

Источник: © AP Photo, TT News Agency/Pontus Lundahl Военнослужащие вооруженных сил Швеции.Источник: © AP Photo, TT News Agency/Pontus Lundahl

Новый шведский доклад, констатирующий, что исключать нападение России на Швецию больше нельзя, стал сенсацией. Предупреждение объясняется, в частности, оккупацией Украины и многочисленными военными провокациями в Балтийском море за последние два года.

Йорген Стаун (Jørgen Staun), эксперт по русской политике из Института стратегии датской Военной академии, хорошо понимает, почему наши шведские соседи чувствуют опасность со стороны России.

"Шведы пристально следят за ситуацией в России. В последнем докладе 2016 года говорится, что военная мощь России удвоилась за период с 2013 года", - говорит он.

Йорген Стаун имеет в виду доклад, который Исследовательский институт Всеобщей обороны Швеции публикует раз в три года. В последнем докладе дана оценка военной мощи России.

"Она велика. Особенно следует выделить конвенциональные виды оружия. В докладе говорится главным образом о том, что русские могут осуществить два независимых друг от друга военных вторжения на чужую территорию, в каждом из которых одновременно могут быть задействованы примерно 150 тысяч человек. Говорится также, что русские могут непрерывно охранять свою территорию и держать в готовности ядерную оборону. Если эта оценка верна - а я думаю, что это так - то это гигантский рост российской военной мощи. Это ставит такие неприсоединившиеся страны, как Швеция и Финляндия, в тяжелое положение", - говорит Йорген Стаун.

Неслыханное заявление

Финляндия все-таки лучше вооружена, чем Швеция. По словам Йоргена Стауна, Финляндия может в короткий срок поставить под ружье 280 тысяч человек, в то время как шведская армия может выставить лишь от 10 до 15 тысяч солдат.

"У шведов нет никаких шансов защитить свою территорию", - говорит Йорген Стаун.

Шведский доклад по обороне рекомендует, в частности, в течение пяти лет использовать 325 миллионов крон на ремонт бомбоубежищ. Кроме того, бывший шведский министр обороны Бьёрн фон Сюдов заявил в воскресенье, беседуя с журналистом Politiken: "Нам нужна неделя для проведения мобилизации. Поэтому мы рекомендуем обычным гражданам подготовиться к тому, что в течение недели они будут держаться сами, без поддержки".

По словам старшего научного сотрудника Датского института международных исследований Ханса Моуритцена (Hans Mouritzen), в современной истории почти невозможно найти подобные высказывания. "Это заявление удивляет меня. Оно звучит как проявление военного психоза, когда подробно говорится о необходимости закупать консервы и тому подобное. Не могу вспомнить ничего такого со времен холодной войны. Особенно с первой половины шестидесятых годов, когда рассылали листовки, в которых людей предупреждали об опасности ядерного нападения", - говорит он.

Научный сотрудник называет такие высказывания "рискованными", потому что они могут быстро вызвать негативный эффект: "Вероятность войны тяжело воспринимается общественностью. Поэтому возникает риск создания преувеличенного страха".

В Дании больше говорят о Трампе

При возникновении гипотетического конфликта в Балтийском море Дании будет трудно оставаться вне этого конфликта. Даже если начнется ограниченный конфликт, например, с Эстонией, он быстро разрастется, говорится в анализе Йоргена Стауна.

"В российских военных учениях планируется закрыть Балтийское море, чтобы НАТО не смогла придти на выручку странам Балтийского моря. В этом случае Дания будет функционировать как релейная станция, где НАТО будет складировать материалы и отправлять их дальше", - говорит он и подчеркивает, что Борнхольм так или иначе будет вовлечен в этот конфликт.

В то время как шведы воспринимают угрозу со стороны России как вполне реальную, в Дании она пока не ощущается. Вместо нее волнения в дебатах о политике безопасности страны вызывает наш союзник в оборонной организации НАТО.

"Если проанализировать высказывания датских политиков, то скорее президент США, а не России оказывает влияние на нашу оборонную политику", - говорит Ханс Моуритцен, ссылаясь на требование Дональда Трампа о том, чтобы страны НАТО увеличили свои оборонные бюджеты.

Симон Фрейеслебен (Simon Freiesleben)

Berlingske, Дания