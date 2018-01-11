Сухопутные войска планируют создать прототип нового легкого танка, чтобы не отстать от России



Танки Т-90 (слева) и Т-80У во время демонстрационного показа.

Источник: © РИА Новости, Григорий Сысоев Танки Т-90 (слева) и Т-80У во время демонстрационного показа.Источник: © РИА Новости, Григорий Сысоев

Согласно информации СМИ, российский авиадесантный легкий танк 2С25 "Спрут-СД" весит примерно 20 тонн и вооружен 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой. Он предназначен для борьбы с танками и для оказания поддержки в ходе морских и воздушных десантных операций, а также наземных боевых действий. Эта машина находится на вооружении с 2005 года.

В предстоящие годы сухопутные войска США планируют создать опытные образцы новой легкой бронированной машины в рамках программы Mobile Protected Firepower. Ожидается, что она изменит характер наземной войны и превзойдет по своим характеристикам российские аналоги, а также даст новые возможности наступающей пехоте во время сближения с противником и перехода в наступление.

Огонь высокоточных систем вооружений на большую дальность, скоординированные воздушно-штурмовые операции, применение воюющими сторонами бронированной техники и беспилотных летательных аппаратов - все это настолько быстро меняет характер современной войны, что маневренной американской пехоте понадобилась повышенная огневая мощь для ведения наступления против основных вероятных противников в ходе военных действий.

"Программа Mobile Protected Firepower весьма полезна, поскольку она позволяет действовать вне дорог. Мобильность дополняется поражающим действием и защитой, и в этих условиях мы можем нанести удар по противнику до того, как он лишит нас возможности перемещаться", - заявил в интервью Warrior Maven заместитель начальника штаба Командования боевой подготовки и разработки принципов боевого применения сухопутных войск США Рики Смит (Rickey Smith).

Смит не стал уточнять вес нового танка, однако подчеркнул, что разработчики пытаются найти оптимальное сочетание поражающего воздействия, мобильности и живучести. А вот представители командования сухопутных войск отмечают, что новая машина будет обладать лучшими характеристиками живучести и в целом превзойдет российский образец.

Согласно информации СМИ, российский авиадесантный легкий танк 2С25 "Спрут-СД" (так в тексте, в российской классификации это авиадесантная самоходная противотанковая пушка - прим. перев.) весит примерно 20 тонн и вооружен 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой. Он предназначен для борьбы с танками и для оказания поддержки в ходе морских и воздушных десантных операций, а также наземных боевых действий. Эта машина находится на вооружении с 2005 года.

"Эта машина (Mobile Protected Firepower) является легким танком, но не в ущерб его броневой защите, на что пошли русские. Уровень защиты авиадесантной машины, которую используют русские, очень далек от того образца, о котором мы ведем речь", - заявил прошлой осенью на ежегодном симпозиуме сухопутных войск США генерал-майор Дэвид Бассет (David Bassett), в прошлом занимавший должность руководителя программ по созданию наземных боевых систем.

Поскольку вероятный противник имеет почти равные возможности, а также приборы обнаружения большей дальности, более высокоточные системы оружия и средства авиационной поддержки для проведения наступательных действий силами механизированных частей и подразделений, сухопутные войска прекрасно понимают, что их маневренной пехоте нужна хорошо бронированная, мобильная, обладающая солидной огневой мощью боевая машина.

Танкам "Абрамс", оснащенным 120-милиметровыми пушками и защищенным тяжелой броней, трудно оказывать поддержку пехоте в таких условиях из-за их большого веса и недостаточной мобильности.

Смит рассказал, что бригадные пехотные боевые группы (IBCT) будут действовать в более обширном боевом пространстве, в связи с чем им понадобится непосредственная огневая поддержка при сближении с противником, которое будет осуществляться стремительно. В такой быстро меняющейся обстановке, в условиях новых угроз и применения противником новых образцов вооружений сухопутным войскам необходимо ликвидировать отставание. А для этого пехоте нужна боевая машина Mobile Protected Firepower.

Некоторые специалисты называют Mobile Protected Firepower легким танком, однако командование сухопутных войск отмечает, что планами создания новой платформы предусматривается проектирование и производство мобильной боевой машины, способной быстро вступать в бой. Mobile Protected Firepower указывает на то, что сухопутные войска намерены вести экспедиционные войны, для чего им нужны средства быстрого развертывания. Поэтому неудивительно, что две машины Mobile Protected Firepower создаются с учетом того, что перевозиться они будут транспортным самолетом ВВС С-17.

Способность к быстрому развертыванию особенно важна в Европе, где российские войска, например, могут оказаться в непосредственной близости от сил США и НАТО.

С точки зрения тактики, поскольку бригадные пехотные боевые группы будут сталкиваться с беспилотниками, оснащенными высокоточным оружием, бронированным машинам, наступающим в составе колонн вместе с артиллерией и пехотой, понадобятся огневые средства и приборы обнаружения, превосходящие по своим характеристикам все, что есть даже у самого сильного противника.

Все эти факторы свидетельствуют о развитии концепций общевойскового маневренного боя с учетом новых особенностей наземной войны. По этой причине пехота нуждается в огневых средствах, не уступающих танкам, и в технике, способной проезжать по мостам, действовать на пересеченной местности вне дорог и не отставать от наступающих войск.

В настоящее время разработчики нового оружия из сухопутных войск анализируют предложения промышленности, поданные в ответ на тактико-техническое задание. Они изучают различные проекты, спецификации, требования и характеристики.

К 2019 году сухопутные войска должны подписать с разработчиками два соглашения о проектировании и внедрении в производство опытных образцов. Это будет первый шаг к созданию прототипов на основе предложений различных кандидатов. Сухопутные войска отметили в своем заявлении, что первые опытные образцы должны появиться через 14 месяцев после подписания контракта.

Спецификации и конкретные решения будут меняться по мере осуществления этих программ, однако первые наброски тех характеристик новой машины, которые нужны сухопутным войскам, уже появились.

Как отмечается на сайте Globalsecurity.org, "основное орудие должно стабилизироваться во время стрельбы в движении, а оптика и система управления огнем должна обеспечивать ведение боевых действий в любых погодных условиях и ночью".

Компании BAE Systems, General Dynamics Land Systems и SAIC (в партнерстве с ST Kinetics и CMI) являются главными конкурентами, желающими построить новую машину Mobile Protected Firepower. Нет ничего удивительного в том, что по причине конкуренции претенденты не желают обсуждать детали своих предложений.

Для сухопутных войск это является двухцелевой стратегией закупок. Они хотят одновременно использовать имеющиеся и новые технологии, и создать машину в такой конфигурации, чтобы со временем на ней можно было устанавливать перспективные системы и вооружение, которые появятся в будущем.

В процессе разработки и производства Mobile Protected Firepower важное место могут занять легкие композитные материалы для броневой защиты, комплексы активной защиты, а также приборы обнаружения и прицеливания нового поколения с высокой разрешающей способностью. Смит объяснил, как эта инициатива набирает вес и занимает все более важное место в перспективных разработках.

Такие разработки предусматривают быстрое внедрение компьютеризации, автоматики и искусственного интеллекта, что позволить одному и тому же датчику выполнять функции самых разных приборов в режиме реального времени. Например, вполне можно себе представить устройства формирования изображений тепловизионной системы переднего обзора с высоким разрешением, электромагнитное оружие, а также оптоэлектронные/инфракрасные камеры, действующие через единый датчик.

"Проблема в том, как их интегрировать. Как взять несколько оптических и инфракрасных приборов и использовать их в режиме реального времени", - рассказал Смит.

"Если мы находимся в пустыне в условиях боевых действий и используем все приборы совместно, то машины способны помочь нам отфильтровать информацию", - добавил он.

Надо сказать, что Научно-исследовательский центр электроники средств связи (CERDEC) уже создает опытные образцы датчиков, имея в виду их интеграцию. В частности, эта предварительная работа является составной частью долгосрочной программы по оснащению перспективной боевой машины пехоты (NGCV). Предполагается создать большой парк таких БМП, и сегодня исследователи изучают и разрабатывают то, что должно появиться в конце 2020-х и начале 2030-х годов.

Одна из главных технических проблем при проектировании мобильного, но смертоносного оружия заключается в создании пушки, которая должна быть одновременно достаточно мощной и легкой, отвечая требованиям по скорости, огневому воздействию и готовности к переброске.

В стратегии модернизации боевых машин сухопутных войск конкретно указано на необходимость установки пушек большего калибра на легких машинах. Среди прочего, там в качестве примера приведена легкая 120-миллиметровая пушка ХМ360, созданная для перспективного танка Mounted Combat System в рамках отмененной программы "Боевые системы будущего". Сегодня разработчики думают о том, чтобы установить это орудие на перспективную боевую машину пехоты NGCV или на танк будущего, но применяемые в нем технологии могут иметь большое значение для машины Mobile Protected Firepower, в которой должны максимально сочетаться малый вес, мобильность и огневая мощь.

Для создания пушки ХМ360 пришлось разработать специальные новые технологии, чтобы скомпенсировать моменты от сил, возникающих в противооткатных устройствах при производстве выстрела мощным танковым снарядом калибра 120 миллиметров. К новым элементам пушки относятся отражатель устройства учета изгиба ствола, термоизоляционный кожух, защищающий пушку от внешних воздействий и уменьшающий видимость танка в тепловом диапазоне, модульный механизм заряжания, независимые противооткатные устройства, ствол с термопластической намоткой, новый клиновой затвор с электрическим приводом, скользящий по нескольким пазам, и прочее.

В более легких машинах проблема отдачи решается за счет применения технологий волны разрежения, которые обеспечивают высокую точность при стрельбе прямой наводкой, с закрытых огневых позиций и с корректировкой курса.

Интернет-издание nextBIGFuture опубликовало статью об успехах в разработке технологий волны разрежения (RAVEN), в которых отдача уменьшается за счет перенаправления энергии пороховых газов. Там говорится, что за счет этого для снижения веса можно использовать композитные, керамические материалы и различные сплавы. В частности, можно применять отливки из алюминиевых сплавов в сочетании с полимерными матричными композитами и керамикой.

Крис Осборн (Kris Osborn)

The National Interest, США