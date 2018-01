Китай готовится к проведению ходовых испытаний второго авианосца

Вывод из сухого строительного дока (спуска на воду) китайского судостроительного предприятия Dalian Shipbuilding Industry Company (Group) строящегося для ВМС НОАК авианосца - первого, построенного в Китае, и второго после приобретенного КНР на Украине в 1998 году и введенного в строй в 2012 году как "Ляонин" бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера "Варяг" проекта 11436. Далянь, 26.04.2017.

ЦАМТО, 11 января. Согласно сообщениям китайских СМИ, ходовые испытания первого авианосца, построенного в Китае по национальному проекту, могут начаться уже в феврале.

В частности, пекинский военный эксперт Ли Цзе (Li Jie) 7 января сообщил изданию "Глобал Таймс", что морские испытания первого национального китайского авианосца могут начаться в канун Весеннего фестиваля в середине февраля.

Как сообщал ЦАМТО, в 2012 году ВМС НОАК приняли на вооружение первый авианосец "Ляонин" (это приобретенный на Украине и переоборудованный экс-советский тяжелый авианесущий крейсер "Варяг"). Он использовался в качестве прототипа при проектировании национального авианосца, а также для подготовки экипажа и получения опыта эксплуатации кораблей данного типа.

Специалистам верфи Dalian Shipbuilding Industry, являющейся подразделением корпорации China Shipbuilding Industry Corp (CSIC), потребовалось более восьми лет на ремонт и модернизацию "Ляонин". Руководитель CSIC Ху Вэньминь (Hu Wenming) в ноябре 2017 года заявил государственному телеканалу CCTV, что на текущий момент Китай обладает необходимым опытом для постройки авианосцев любого типа. По его словам, с целью создания флота авианосцев было сформировано подразделение численностью 5000 человек.

Тайваньские военные источники в начале января сообщили, что "Ляонин" в сопровождении эскадренных миноносцев "Чжэнчжоу" и "Цзинань" класса "Тип-052С" прошел через Тайваньский пролив. Ранее "Ляонин" трижды принимал участие в учебных походах в 2013, 2016 и 2017 гг.

В декабре 2015 года Министерство обороны Китая подтвердило, что на предприятии Dalian Shipyard строится второй авианосец, который обычно упоминается как "Тип-001A" ("Шаньдун"). Спуск корабля на воду состоялся в апреле 2017 года. О начале швартовных испытаний этого авианосца было объявлено в декабре 2017 года. Первоначально предполагалось, что корабль будет передан ВМС НОАК в 2020 году, однако в последнее время появились сообщения о том, что передача может состояться уже в конце 2018 года.Авианосец водоизмещением около 50000 т оборудован обычной энергетической установкой. Длина корабля – около 315 м, максимальная ширина – 75 м. Корабль построен в конфигурации STOBAR ("короткий взлет с трамплина, посадка на аэрофинишер"). На борту, предположительно, будут размещены боевые самолеты J-15, а также другие летательные аппараты, необходимые для выполнения задач по предназначению.

В прошлом году Китай также приступил к строительству третьего авианосца на судостроительном предприятии Shanghai Jiangnan Shipyard Group в Шанхае. В настоящее время ведется постройка корпуса корабля, которая, по оценке, займет около 2 лет. Новый авианосец будет более современным и сложным по сравнению с первыми кораблями. Предполагается, что водоизмещение третьего корабля составит около 80000 т. Высказываются предположения, что третий авианосец будет представлять собой корабль типа CATOBAR (Catapult Assisted Take Off But Arrested Recovery), оснащенный новыми электромагнитными катапультами, что позволит снизить износ палубных истребителей и сократить интервал между запусками самолетов. Корабль будет отличаться уменьшенной надстройкой-островом для обеспечения размещения и эксплуатации истребителей J-15, которые достаточно велики. Не исключено, что китайские разработчики пойдут по "британскому" пути и оборудуют корабль двумя малыми надстройками, что позволит увеличить пространство для взлетно-посадочной полосы и размещения самолетов.

Срок спуска на воду третьего авианосца пока неизвестен, однако эксперты утверждают, что к 2030 году Китай планирует иметь четыре авианосные боевые группы.