Компания Boeing отчиталась о поставках военных вертолетов и самолетов в 2017 году
|
|
Боевые вертолеты Boeing AH-64E Apache Guardian армейской авиации США.
Источник: Paul Hanna / Reuters
ЦАМТО, 11 января. Компания Boeing 9 января опубликовала отчет о поставках военных вертолетов и самолетов в IV квартале 2017 года, а также данные о поставках за весь 2017 год.
Согласно информации производителя, в секторе обороны и обеспечения безопасности в IV квартале компания передала заказчикам 14 восстановленных и модернизированных ударных вертолетов AH-64 "Апач" (всего 57 вертолетов за 2017 год) и 3 новых вертолета AH-64 "Апач" (всего 11 ед. в 2017 году), 7 восстановленных транспортных вертолетов CH-47 "Чинук" (всего 35 ед. в 2017 году), 3 новых транспортных вертолета CH-47 "Чинук" (всего 9 ед. в 2017 году), 5 истребителей семейства F-15 (всего 16 ед. в 2017 году), 5 истребителей семейства F/A-18 (всего 23 ед. в 2017 году), 5 многоцелевых морских самолетов P-8 "Посейдон" (всего 19 ед. в 2017 году).
В IV квартале 2017 года компания Boeing поставила один военный спутник. Кроме того, в 2017 году компания передала заказчикам 3 гражданских спутника.
Самолеты ВТА C-17 "Глоубмастер-3" в 2017 году заказчикам не поставлялись.
|
11.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
19.01.2016 «Боинг» отчитался о поставках летательных аппаратов военным заказчикам в 2015 году
26.12.2013 Спрос на истребители «Боинг» оказался под вопросом
13.11.2013 Boeing на авиасалоне в Дубае: укрепление партнерских отношений и демонстрация широкого модельного ряда
06.05.2013 Лидеры прежние
14.07.2010 Boeing планирует устроить мировой дебют 787 Dreamliner и новых беспилотных систем на Фарнборо
04.02.2015 Итоги работы компании «Боинг» в 2014 году
27.11.2013 Последний довод королей
31.10.2012 Цена имеет значение