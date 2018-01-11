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Компания Boeing отчиталась о поставках военных вертолетов и самолетов в 2017 году

12.01.2018 ЦАМТО 81 0
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Boeing AH-64E
Боевые вертолеты Boeing AH-64E Apache Guardian армейской авиации США.
Источник: Paul Hanna / Reuters

ЦАМТО, 11 января. Компания Boeing 9 января опубликовала отчет о поставках военных вертолетов и самолетов в IV квартале 2017 года, а также данные о поставках за весь 2017 год.

Согласно информации производителя, в секторе обороны и обеспечения безопасности в IV квартале компания передала заказчикам 14 восстановленных и модернизированных ударных вертолетов AH-64 "Апач" (всего 57 вертолетов за 2017 год) и 3 новых вертолета AH-64 "Апач" (всего 11 ед. в 2017 году), 7 восстановленных транспортных вертолетов CH-47 "Чинук" (всего 35 ед. в 2017 году), 3 новых транспортных вертолета CH-47 "Чинук" (всего 9 ед. в 2017 году), 5 истребителей семейства F-15 (всего 16 ед. в 2017 году), 5 истребителей семейства F/A-18 (всего 23 ед. в 2017 году), 5 многоцелевых морских самолетов P-8 "Посейдон" (всего 19 ед. в 2017 году).

В IV квартале 2017 года компания Boeing поставила один военный спутник. Кроме того, в 2017 году компания передала заказчикам 3 гражданских спутника.

Самолеты ВТА C-17 "Глоубмастер-3" в 2017 году заказчикам не поставлялись.
11.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
AH-64
C-17
CH-47 "Чинук"
F-15
F-18
P-8 Poseidon
Компании
Boeing

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