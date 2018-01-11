Виктор Бондарев в интервью "РИА Новости" рассказал о ключевых особенностях новой госпрограммы вооружений
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Виктор Бондарев.
Источник: www.globallookpress.com
ЦАМТО, 11 января. Новая государственная программа вооружений (ГПВ) России предусматривает эффективный ответ на любую потенциальную опасность, заявил в интервью "РИА Новости" глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.
Ниже цитирование В.Бондарева приведено в изложении агентства "РИА Новости".
"Новая госпрограмма вооружений позволит обеспечить обороноспособность России на годы вперед. В данной программе удалось полностью сбалансировать интересы краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективы", – сказал глава комитета.
По его словам, есть угрозы, которые находятся "на острие", а есть такие, которые на сегодняшний день еще не приняли конкретных очертаний. "Мы знаем, насколько в недружественном окружении западных стран сегодня находимся", – отметил В.Бондарев.
Он подчеркнул, что "на каждую гипотетическую опасность новая госпрограмма вооружений предусматривает эффективный ответ".
"При этом мы акцентируем внимание на решении фундаментальных, а не конъюнктурных задач: на последовательном всестороннем укреплении обороноспособности страны, разработке и внедрении новейших высокотехнологичных образцов вооружений, военной и специальной техники, развитии ОПК, дальнейшем перевооружении войск и качественной подготовке личного состава сил общего назначения", – подчеркнул В.Бондарев.
"В новой ГПВ удалось гармонизировать задачи развития различных родов Вооруженных сил. Если в предыдущей программе присутствует некий перекос в сторону ВКС – в принципе это и понятно, ведь современные войны ведутся в воздухе и в космосе – и ВМФ, то здесь все рода войск получат примерно равные суммы", – сказал глава комитета СФ.
Он добавил, что гораздо более значительные финансовые средства, чем в прежней госпрограмме, направляются на нужды сухопутных войск и ВДВ.
"Сухопутчики получат бронетехнику нового поколения: танки Т-90 и Т-14 "Армата", БТР "Бумеранг", БМП "Курганец-25", – уточнил законодатель.
По его словам, развитие стратегических ядерных сил обозначено в новой ГПВ приоритетным направлением. В.Бондарев отметил, что планируется обновлять стратегические ракетные комплексы: выводить из эксплуатации "Тополи", заменяя их более современными и совершенными "Ярсами". Кроме того, Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) начнут получать новые межконтинентальные баллистические ракеты "Рубеж" и "Сармат", добавил он.
Как рассказал В.Бондарев, на вооружение будут приняты новые гиперзвуковые ракеты. Он отметил, что гиперзвуковое оружие в будущем позволит сместить силы стратегического сдерживания из ядерной в неядерную сферу.
"Еще один приоритет новой госпрограммы – высокоточное оружие (ВТО), которое принципиально меняет характер войны. Благодаря ВТО можно минимизировать необходимость вступления в контактные бои с противником, эффективно воздействуя бесконтактными методами. Высокая точность стрельбы увеличивает поражающую силу снаряда, а значит, позволяет экономить на их количестве. И главное – позволяет сохранять жизни солдат", – сказал В.Бондарев.
"Как летчик со стажем, бывший главком ВКС, отдельно хочу сказать об авиации. Всем видам авиации в новой госпрограмме уделено достаточное внимание: и фронтовой, и армейской, и стратегической, и дальней авиации, и беспилотникам", – отметил сенатор.
По его словам, продолжится закупка истребителей Су-30 и Су-35. Кроме того, в годы реализации программы парк истребителей пополнится образцами пятого поколения Су-57. Запланирован госзаказ на легкие многофункциональные МиГ-35, уточнил сенатор.
Он отметил, что стратегические бомбардировщики Ту-160 планируется модернизировать и в новом варианте Ту-160М2 после испытаний поставить в войска.
"Кроме того, ведутся работы по проекту ПАК ДА, который в перспективе заменит собой и Ту-22М3, и Ту-95. В достаточном количестве будут закупать вертолеты Ка-52 и Ми-28Н, которые отлично проявили себя в Сирии", – сказал В.Бондарев.
Он также отметил, что противовоздушной обороне (ПВО) в госпрограмме уделено значительное внимание. По его словам, зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" планируется закупать и поставлять в войска в достаточном для обеспечения безопасности страны количестве.
В целом госпрограмма вооружений, по словам сенатора, позволяет, с одной стороны, продолжать технологическое совершенствование, создавать новые, суперсовременные образцы вооружения, военной и специальной техники, а с другой – обеспечивать серийное, поточное бесперебойное производство и поставку в войска уже хорошо зарекомендовавших себя машин, орудий и снарядов.
"Концентрация усилий на перспективных направлениях создает условия для динамичного развития отрасли, а максимальная диверсификация производства с выпуском в достаточном промышленном масштабе всей необходимой номенклатуры ВВСТ позволяет полностью укомплектовать наши Вооруженные силы, обеспечить должную обороноспособность и полную независимость от иностранных рынков", – заключил он.
Цитирование В.Бондарева приведено в изложении агентства "РИА Новости".
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11.01.2018
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