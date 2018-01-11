Срок передачи флоту головного десантного корабля проекта 11711 "Иван Грен" перенесен
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Большой десантный корабль проекта 11711 "Иван Грен".
Источник: Виталий Невар / www.newkaliningrad.ru
ЦАМТО, 11 января. Государственные испытания головного десантного корабля проекта 11711 "Иван Грен" продолжатся и в 2018 году, и только по их результатам он войдет в состав флота, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ОСК.
Ранее глава ОСК Алексей Рахманов сообщил, что "Иван Грен" будет передан ВМФ РФ до конца 2017 года.
"Головной десантный корабль проекта 11711 "Иван Грен" войдет в состав флота по итогам завершения государственных испытаний", – сказал собеседник агентства, не уточнив причины переноса сроков передачи корабля флоту.
Он также подчеркнул, что корабль будет передан заказчику после завершения государственных испытаний в 2018 году.
Как напоминает агентство, БДК "Иван Грен" – головной корабль проекта 11711, разработанного в Невском проектно-конструкторском бюро. Он был заложен в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года, швартовные испытания начались в октябре 2015 года. К заводским ходовым испытаниям корабль приступил в июне 2016 года. Программа государственных испытаний началась в Балтийском море 30 ноября.
По заказу Министерства обороны ПСЗ "Янтарь" строит еще один корабль этого проекта – БДК "Петр Моргунов", который должен быть передан флоту в 2018 году.
БДК проекта 11711 является развитием больших десантных кораблей проекта 1171, зарекомендовавших себя за десятилетия службы в советском, а позднее и в российском флоте. При этом большая часть конструкции претерпела серьезные изменения.
БДК проекта 11711 предназначены для высадки десанта, перевозки техники и оборудования, могут перевозить и высаживать до 300 морских пехотинцев, 36 бронетранспортеров или 13 танков. Оснащены транспортно-десантным вертолетом, отмечает агентство.
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11.01.2018
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