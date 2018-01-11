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Ракетному катеру Черноморского флота присвоено наименование "Набережные Челны"

12.01.2018 ЦАМТО 88 0
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Ракетный катер "Р-239"
Ракетный катер "Р-239" Черноморского Флота.
Источник: М.Брянский /flot.sevastopol.info

ЦАМТО, 11 января. Ракетному катеру "Р-239" из состава соединения ракетных катеров Черноморского флота присвоено наименование "Набережные Челны", сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Ежегодно на военную службу по призыву на Черноморский флот прибывает порядка 200 уроженцев Набережных Челнов, самые достойные из которых будут проходить военную службу на военном корабле с названием родного города. Соответствующая работа уже ведется руководством города и командованием флота.

Наименование ракетному катеру присвоено в соответствие с приказом главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королева.

"…Приказываю: изменить действительное наименование ракетному катеру "Р-239" на "Набережные Челны" и впредь именовать его ракетный катер "Набережные Челны", – сказано в приказе главнокомандующего ВМФ.
11.01.2018
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