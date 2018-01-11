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Два спутника начали готовить к февральскому запуску с Восточного

12.01.2018 ТАСС 111 0
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Старт ракеты «Союз-2.1а»
Старт ракеты «Союз-2.1а» на Восточном.
Источник: SpaceX / Globallookpress.com

Также параллельно ведутся работы по подготовке к запуску разгонного блока "Фрегат"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 января. /ТАСС/. Космические аппараты "Канопус-В" №3 и №4 начали готовить к запуску с космодрома Восточный, который запланирован на 1 февраля. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

"В монтажно-испытательном корпусе космодрома Восточный приступили к подготовке космических аппаратов "Канопус-В" №3 и №4 к запуску. Сейчас специалисты предприятий ракетно-космической отрасли ведут подготовку источников питания и проводят электрические испытания спутников", - говорится в сообщении.

Также параллельно ведутся работы по подготовке к запуску разгонного блока "Фрегат". Он уже заправлен компонентами ракетного топлива и находится на хранении. "После проведения необходимых операций с космическими аппаратами специалисты приступят к сборке космической головной части", - уточнили в пресс-службе ЦЭНКИ.

Первая и вторая ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" в сборе. После серии испытаний они находятся на хранении в монтажно-испытательном корпусе.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В" №3 и №4 намечен на 1 февраля. Это будет третий пуск с космодрома Восточный.
11.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Канопус-В
Фрегат РБ
Проекты
Восточный Космодром
Союз-2 РН

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