"Вертолеты России" проведут испытания Ми-171А2 в условиях экстремально низких температур и обледенения



Ми-171А2. Архивное фото.

Источник: © Фото : ОАО "Вертолеты России" Ми-171А2. Архивное фото.Источник: © Фото : ОАО "Вертолеты России"

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) планирует подтвердить возможность эксплуатации новейших многоцелевых вертолетов Ми-171А2 в сложных климатических условиях при температуре окружающего воздуха до -50 градусов по Цельсию. Две машины, а также специалисты Московского вертолетного завода им. М.Л.Миля уже прибыли в Якутию, где в течение месяца будут проводиться испытания вертолетов.

Программой испытаний предусмотрено около 20 полетов при температуре окружающего воздуха от -45 до -50 градусов по Цельсию и погодных условиях, вызывающих обледенение. В этой ситуации будет проверена работа противообледенительной системы вертолета, системы обогрева и ряда других вспомогательных систем, отвечающих за бесперебойную работу при экстремально низких температурах воздуха.

"Ми-171А2 – самая современная машина типа Ми-8, которая уже востребована иностранными и российскими заказчиками. Подтвердив возможность гарантированного использования вертолета при таких низких температурах, мы надеемся расширить круг потенциальных эксплуатантов, которые используют машины этого типа и рассматривают возможность обновления парка", - отметил исполнительный директор АО "Московский вертолетный завод им. М.Л.Миля" Сергей Романенко.

Напомним, что в конце 2017 года заключены контракты на поставку двух Ми-171А2 в интересах компаний из Индии и Казахстана. Еще две машины весной 2018 года планируется передать "UTair – Вертолетные услуги" (подразделение авиакомпании UTair) для опытной эксплуатации.

В конструкцию Ми-171А2 внесено более 80 изменений относительно базовой модели. Вертолет оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 (гражданская версия двигателей, устанавливаемых на боевых вертолетах Ми-28) с цифровой системой управления. Одним из важнейших отличий Ми-171А2 от вертолетов семейства Ми-8/Ми-17 является новая несущая система. На вертолете установлены более эффективный Х-образный рулевой винт и новый несущий винт с цельнокомпозитными лопастями усовершенствованной аэродинамической компоновки. Таким образом, только за счет аэродинамики тяга несущего винта Ми-171А2 возросла более чем на 700 кг, что положительно сказалось на всем комплексе летно-технических характеристик.

В августе 2017 года вертолет получил от Федерального агентства воздушного транспорта РФ сертификат типа по категории "А", предусматривающей выполнение самых жестких требований безопасности полетов, предъявляемых к гражданским вертолетам.