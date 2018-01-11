СМИ: испытания двигателей ракеты Falcon Heavy в США отложены



Ракета-носитель Falcon Heavy.

Источник: www.instagram.com Ракета-носитель Falcon Heavy.Источник: www.instagram.com

Первоначально испытания были запланированы на среду

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Испытания двигателей американской тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX на мысе Канаверал (штат Флорида) состоятся не ранее четверга. Соответствующее сообщение опубликовало в среду на своей странице в Twitter специализированное американское сетевое издание Spaceflight Now, отслеживающая подготовку к испытаниям.

"Первые огневые испытания ракеты-носителя Falcon Heavy на площадке 39A во Флориде отложены по крайней мере до четверга, - указывается в сообщение. - Окно для проведения испытаний откроется в 13:00 по времени Восточного побережья США (21:00 мск - прим. ТАСС)".

Первоначально испытания планировались на среду. О причинах переноса информации нет.

Интернет-портал Popular Mechanics в среду сообщил, что сначала будет проведена пробная заправка ракеты-носителя топливом, а затем, после проверки всех систем, состоится статическое испытание: двигатели будут запущены, но ракета не оторвется от стартового стола. Испытание продлится около 15 секунд.

Falcon Heavy создается на базе ракеты тяжелого класса Falcon 9. Предполагается, что она сможет доставлять на орбиту более 54 тонн грузов. Первые испытания ракеты состоялись в начале мая на полигоне SpaceX в штате Техас. 3 января компания опубликовала в Twitter изображение ракеты-носителя на стартовой площадке, отметив, что "при тяге более 5 млн фунтов (2,2 млн килограммов) при старте - что эквивалентно примерно 18 самолетам Boeing 747 при взлете - Falcon Heavy будет самой мощной из находящихся в эксплуатации ракет в мире".