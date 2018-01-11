"Ростех" ликвидировал корпорацию "Оборонпром"
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Посетители у стенда компании Вертолеты России на Международном авиационно-космическом салоне МАКС в Жуковском.
Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром" (входит в "Ростех") прекратила существование, подтвердила РИА Новости представитель компании.
"У нас произошла ликвидация компании. Все сотрудники уволены", - сказала собеседница агентства, комментируя публикацию газеты "Коммерсант".
Ликвидационную комиссию возглавил бывший глава "Оборонпрома" Павел Осипов.
По данным "Коммерсанта", компания выполнила свою задачу, и ее дальнейшее существование признали нецелесообразным.
Отмечается, что дочерние структуры "Оборонпрома" - холдинг "Вертолеты России" и Объединенная двигателестроительная корпорация - перейдут в прямое управление "Ростеха".
Корпорация "Оборонпром" была основана в 2002 году и занималась консолидацией вертолето- и двигателестроительных активов "Ростеха".
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11.01.2018
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