В ОСК перенесли передачу первого десантного корабля проекта "Иван Грен"



Большой десантный корабль Иван Грен. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо Большой десантный корабль Иван Грен. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Государственные испытания головного десантного корабля проекта 11711 "Иван Грен" продолжатся и в 2018 году, и только по их результатам он войдет в состав флота, заявили РИА Новости в среду в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Ранее глава ОСК Алексей Рахманов сообщил, что "Иван Грен" будет передан ВМФ РФ до конца 2017 года.

"Головной десантный корабль проекта 11711 "Иван Грен" войдет в состав флота по итогам завершения государственных испытаний", - сказал собеседник агентства, не уточнив причины переноса сроков передачи корабля флоту.

Он также подчеркнул, что корабль будет передан заказчику после завершения государственных испытаний в 2018 году.

БДК "Иван Грен" - головной корабль проекта 11711, разработанного в Невском проектно-конструкторском бюро. Он был заложен в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года, швартовные испытания корабля начались в октябре 2015 года. К заводским ходовым испытаниям корабль приступил в июне 2016 года.

Программа государственных испытаний началась в Балтийском море 30 ноября. По заказу министерства обороны РФ, завод "Янтарь" строит еще один корабль этого проекта - БДК "Петр Моргунов", который должен быть передан флоту в 2018 году.

БДК проекта 11711 является развитием больших десантных кораблей проекта 1171, зарекомендовавших себя за десятилетия службы в советском, а позже и в российском флоте. При этом большая часть конструкции претерпела серьезные изменения.

БДК проекта 11711 предназначены для высадки десанта, перевозки техники и оборудования, могут перевозить и высаживать до 300 морских пехотинцев, 36 бронетранспортеров или 13 танков. Оснащены транспортно-десантным вертолетом.