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На учениях РВСН заступили на дежурство ракетные полки с комплексами "Ярс"

12.01.2018 РИА Новости 100 0
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Подвижный грунтовый ракетный комплекс Ярс. Архивное фото
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Ярс. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Ракетные полки ПГРК, оснащённые комплексами "Тополь-М" и "Ярс" приступили к несению боевого дежурства на полевых позициях в рамках учений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), сообщил департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"Первые ракетные полки ПГРК, оснащённые ракетными комплексами "Тополь-М" и "Ярс" в рамках плановых учений приступили к отработке задач несения боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования от Ивановской до Иркутской областей", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в ходе учений будут отработаны вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения марша, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

Кроме того, будут выполнены задачи по обнаружению, блокировке и уничтожению условных диверсантов, в том числе с использованием новых боевых противодиверсионных машин (БПДМ) "Тайфун-М", оснащенных беспилотными летательными аппаратами.

Добавляется, что в ходе учений будут отработаны задачи по преодолению участков условного заражения местности, организации взаимодействия с другими подразделениями, а также по проведению условного пуска ракет.
11.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
РС-12М2
РС-24 Ярс
Тайфун-М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
ПГРК
Тайфун

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