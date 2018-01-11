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Новейшие атомные подлодки США получили фантастические технологии

12.01.2018 Lenta.ru 189 0
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Ohio
Субмарина типа Ohio в надводном положении.
Источник: dimoc.mil

Проверка Счетной палаты США показала, что новейшие американские подлодки класса Columbia не отвечают заявленному Пентагоном уровню технологической готовности. На доклад аудиторов обратил внимание The National Interest.

Проверка показала, что необходимы дополнительные разработка и тестирование, чтобы продемонстрировать зрелость нескольких технологических решений, используемых в подлодках класса Columbia. Данные инновации, отмечается в докладе, имеют решающее значение для производительности корабля, и касаются, в частности, интегрированной энергетической системы, ядерного реактора, ракетного отсека и двигателя с постоянным магнитом.

Счетная палата заключает, что на данный момент неизвестно, будут ли эти системы штатно работать, поскольку для многих таких устройств не создавались и не испытывались прототипы, а ряд заявленных функций вообще имеет только теоретическое обоснование, а не экспериментальное.

Ведомство обвиняет ВМС США в искажении фактов, касающихся технологических возможностей подлодок класса Columbia, что в перспективе может привести к появлению неполадок с новыми подводными кораблями и задержки их производства. Отмечается, что флот не обязан предоставлять отчет касательно разработки подлодок класса Columbia вплоть до 2020 года, хотя на начало строительства подлодок к этому же времени уже будет потрачено 8,7 миллиарда долларов.

Пентагон не согласился с вынесенной Счетной палатой оценкой программы Columbia. Военные в ответном письме аудиторам отметили, что управляют потенциальными рисками.

Издание отмечает, что исторически опасения Счетной палаты подтверждаются чаще, чем заверения Пентагона.

Атомные подлодки класса Columbia должны прийти на смену подлодкам класса Ohio. Каждый новый корабль должен получить 16 межконтинентальных ракет морского базирования Trident II. Планируется выпустить 12 подлодок этого класса. Первый корабль планируется построить к 2028 году.
11.01.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Trident II
Проекты
2020-й год
Ohio
Trident
Ядерный щит

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