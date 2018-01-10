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Boeing поставил рекордное число самолетов в 2017 году

11.01.2018 Интерфакс 166 0
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Самолет Boeing 747-8
Сборочная линия самолетов Boeing 747-8.
Источник: Boeing

Американский концерн Boeing, производитель авиационной, космической и военной техники, поставил клиентам 763 самолета, что на один больше, чем в рекордном 2015 году, говорится в сообщении компании.

По словам представителей Boeing, компания обогнала главного конкурента, европейский Airbus, по числу поставок шестой год подряд. Airbus обнародует свои показатели на следующей неделе.

Кроме того, Boeing получил заказы на 912 самолетов в прошлом году. Портфель заказов Boeing на конец 2017 года составил рекордные 5 864 самолетов, что обеспечит загрузку производственных мощностей компании на семь лет.

В том числе заказы на самую популярную модель, узкофюзеляжный самолет Boeing 737, взлетели в прошлом году на 35%, до 745 единиц. Производство этих самолетов достигло 47 в месяц.

Вместе с тем заказы на широкофюзеляжный лайнер Boeing 747 упали до 12 с 28 годом ранее, поскольку авиакомпании в США и в мире в целом активно переходят на более экономичные модели.

Акции Boeing подорожали во вторник на 2,7%, капитализация компании выросла более чем в два раза за последние 12 месяцев и составляет $184,7 млрд.
10.01.2018
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принадлежат Интерфакс
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Страны
США
Продукция
Boeing 747
Boeing-737
Компании
Airbus
Boeing

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