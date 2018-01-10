Саудовская Аравия получит катера класса "Комбаттант", предназначавшиеся Ливану



Изображение ракетного катера проекта Combattante FS 56 французской судостроительной группы CMN.

Источник: CMN Изображение ракетного катера проекта Combattante FS 56 французской судостроительной группы CMN.Источник: CMN

ЦАМТО, 10 января. Саудовская Аравия намерена приобрести у французской компании CMN (Constructions Мecaniques de Normandie) три быстроходных ракетных катера класса FS56 "Комбаттант" (Combattante FS56), ранее предназначавшихся для поставки Ливану.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на информацию французской газеты La Tribune, Саудовская Аравия произвела начальный платеж в рамках данного контакта. Общая стоимость продажи оценивается в 250 млн. долл.

Как сообщал ЦАМТО, о предоставлении Саудовской Аравией Ливану военной помощи в размере 3 млрд. долл. с условием закупок ВиВТ во Франции объявил президент Ливана Мишель Сулейман в декабре 2013 года. Запрос командования Вооруженных сил Ливана включал широкий спектр вооружений: ПЗРК, средства ПВО, бронетехнику, артиллерийские системы, вертолеты, а также быстроходные ударные катера класса FS56 "Комбаттант". В 2014 году Саудовская Аравия также обязалась выделить 1 млрд. долл. на оснащение силовых структур Ливана. Из-за затянувшихся переговоров соглашение было подписано министром финансов Саудовской Аравии Ибрагимом бин Абдулазизом Аль-Асафом и руководителем французской компании ODAS Эдуаром Гийо лишь в ноябре 2014 года.

Позднее, 19 февраля 2016 года, Саудовская Аравия объявила, что приостанавливает финансирование соглашений на поставку военной техники и вооружений Ливану в ответ на отказ ливанского правительства осудить произошедшее 2 января нападение на саудовское посольство в Тегеране.

Газета La Tribune сослалась на несколько источников, подтвердивших контракт на катера FS56, указав при этом, что пока не вступило в силу соглашение на поставку корабельных ЗРК SIMBAD-RC компании MBDA. На текущий момент намерения Саудовской Аравии в отношении катеров не вполне ясны. Не исключено, что она вынуждена была приобрести FS56 во избежание штрафных санкций. ВМС Саудовской Аравии проводят замену ряда устаревших кораблей, однако три катера могут не "вписаться" в план модернизации. Если это так, Эр-Рияд может сократить финансовые потери и не заказывать системы вооружения для ракетных катеров, которые в дальнейшем могут быть переданы союзникам или поставлены на хранение.

Длина катера "Комбаттант" составляет 56 м, максимальная ширина – 8,2 м, осадка – 2,7 м, максимальная скорость – 38 узлов, дальность плавания – 2500 миль на скорости 15 узлов, экипаж – 32 человека. В базовой конфигурации в комплект вооружения входят носовая 76-мм артиллерийская установка "Ото Мелара", до 8 противокорабельных ракет "Экзосет", ЗРК SIMBAD-RC с ракетами "Мистраль" и 20-мм АУ "Нарвал".