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Гранатомет АГС-40 "Балкан" пойдет в войска в 2018 году

11.01.2018 Военное обозрение 441 1
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Новый гранатомет "Балкан" (АГС-40), как ожидается, будет принят на вооружение военными в 2018, он активно дорабатывается, сообщил генеральный директор концерна "Техмаш" Владимир Лепин.

http://oruzhie.info/

На 2018 год запланировано завершение общевойсковых испытаний перспективного комплекса "Балкан" и последующего принятия на вооружение российской армии

- заявил В.Лепин в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что в настоящее время осуществляется усовершенствование комплекса в части дневно-ночного прицельного устройства, патронной ленты, снаряжательной машинки и других элементов.

Комплекс "Балкан" по основным характеристикам превышает лучшие мировые аналоги данного вида вооружения

- заявил В.Лепин.

Ранее в "Техмаше" заявляли, что дальность стрельбы нового гранатометного комплекса увеличена до 2,5 километра, это на 45% больше, чем у имеющегося на вооружении АГС-17
10.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АГС-17
АГС-40
Компании
Техмаш НПК

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
AU
gvinpin
204
№1
11.01.2018 03:09
Цитата, q
Комплекс "Балкан" по основным характеристикам превышает лучшие мировые аналоги данного вида вооружения
Только по одной, стреляет на 300 метров дальше.
0
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