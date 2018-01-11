Гранатомет АГС-40 "Балкан" пойдет в войска в 2018 году
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Новый гранатомет "Балкан" (АГС-40), как ожидается, будет принят на вооружение военными в 2018, он активно дорабатывается, сообщил генеральный директор концерна "Техмаш" Владимир Лепин.
http://oruzhie.info/
На 2018 год запланировано завершение общевойсковых испытаний перспективного комплекса "Балкан" и последующего принятия на вооружение российской армии
- заявил В.Лепин в интервью "Интерфаксу".
Он отметил, что в настоящее время осуществляется усовершенствование комплекса в части дневно-ночного прицельного устройства, патронной ленты, снаряжательной машинки и других элементов.
Комплекс "Балкан" по основным характеристикам превышает лучшие мировые аналоги данного вида вооружения
- заявил В.Лепин.
Ранее в "Техмаше" заявляли, что дальность стрельбы нового гранатометного комплекса увеличена до 2,5 километра, это на 45% больше, чем у имеющегося на вооружении АГС-17
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10.01.2018
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