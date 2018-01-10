Атомная подлодка "Северодвинск" стала "полигоном" для испытаний ракет "Калибр"
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Крылатые ракеты "Калибр", продемонстрировавшие свою высокую эффективность в ходе ударов по целям террористов в Сирии, испытывались с борта головной многоцелевой атомной подводной лодки проекта 885 "Северодвинск" Северного флота, сообщил ответственный сдатчик субмарины Валерий Добровольский.
Минобороны РФ
Именно "Северодвинск" дал дорогу новому оружию: провел весь объем испытаний комплекса "Калибр" от бросковых до летных из подводного и надводного положений
- сказал он в интервью журналу "Завод", издаваемому на "Севмаше" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).
На "Северодвинске" "впервые испытали мощное ракетное вооружение, универсальные пусковые установки с возможностью комбинировать оружие при выполнении боевых задач - от поражения наземных целей до борьбы с надводными кораблями".
Во многом благодаря этому крылатую ракету "Калибр" знают все
- отметил В.Добровольский.
Ранее подводные лодки проекта 636.3 и фрегаты проекта 11356 Черноморского флота, ракетные и малые ракетные корабли Каспийской флотилии и Балтийского флота неоднократно наносили удары крылатыми ракетами "Калибр-ПЛ" и "Калибр-НК" из акватории Средиземного и Каспийского морей по целям террористов в Сирии.
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10.01.2018
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