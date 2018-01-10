США отобьются от России "Трезубцем"



Трёхступенчатая баллистическая ракета UGM-96A Trident I С-4.

Источник: http://makeyev.msk.ru/ Трёхступенчатая баллистическая ракета UGM-96A Trident I С-4.Источник: http://makeyev.msk.ru/

США создадут новую ядерную боеголовку для сдерживания России

США планируют в конце января опубликовать новую ядерную доктрину - первую с 2010 года. Кроме новых условий для применения ядерных вооружений, США планируют модифицировать крылатую ракету "Трезубец" (Trident) морского базирования, установив на нее боеголовку "пониженной мощности". Так Вашингтон хочет ответить на мнимое нарушение Москвой Договора РСМД от 1987 года.

Администрация президента США Дональда Трампа планирует ослабить существующие в сфере ядерных вооружений ограничительные меры и разработать новую ядерную боеголовку "малой мощности" для ракет "Трезубец". Об этом сообщает британское издание со ссылкой на экс-чиновника американского госаппарата Джона Вулфстала, который "видел наиболее свежую версию новой доктрины".

Вулфстал ранее был специальным ассистентом главы американского государства по вопросам контроля над вооружениями и нераспространению ядерного оружия в ходе президентских сроков Барака Обамы. Он заявил, что новая позиция США по вопросам ядерного оружия, подготовленная Пентагоном, предполагает создание модифицированной версии ракеты "Трезубец" (Trident D5, баллистическая ракета для запуска с подводных лодок. - "Газета.Ru") только "с частью ее нормального заряда".

Задача этой модификации - предостеречь Российскую Федерацию "от использования тактического ядерного оружия в конфликтах в Восточной Европе", добавил Вулфстал.

Новая ядерная доктрина "значительно более ястребиная", пишет The Guфrdian, нежели одобренная администрацией Обамы, который "старался снизить роль ядерных вооружений в обороне США".

Критики новой доктрины обращают внимание на то, что новые боеголовки будет "проще использовать" и ядерная война может разразиться "с гораздо больше вероятностью". Особенно, пишет издание, если посмотреть на "волатильность" Дональда Трампа и его "готовность потрясать всем американским арсеналом, показывая, кто тут круче всех".

Новая ядерная доктрина США должна быть опубликована после речи Трампа в конце января. Это будет первая публикация новой доктрины, начиная с 2010 года. В документе будет указано также, в каких обстоятельствах Вашингтон сможет использовать свой ядерный арсенал, включая ответ на неядерные атаки, вызывающие массовые жертвы или нацеленные на критически важную инфраструктуру, ядерные командные пункты и пункты контроля.

Вулфстал, видевший то, что он сам понимает как "финальный драфт доктрины", заявил, что в ней утверждается о старте работ над модернизацией ядерной крылатой ракеты морского базирования. Такие меры предпринимаются для ответа на созданную Россией крылатую ракету наземного базирования якобы в нарушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года.

По словам экс-чиновника, новая доктрина - шаг назад в сравнении с тем, чем она "была изначально". "Там нет столько ужасных штуковин, сколько она содержала в себе первоначально, но она [доктрина] все равно плохая", - подчеркнул Вулфстал.

"Как сказали мне люди, писавшие ее, смысл новой доктрины в том, чтобы попытаться отправить ясное послание русским, северным корейцам и китайцам," - заявил бывший ассистент Обамы. В доктрине используются "довольно хорошие, сдержанные, но сильные выражения, позволяющие ясно понять, что любые попытки России или Северной Кореи использовать ядерное оружие выльется в массивные последствия для них".

"И я думаю, что это довольно сдержанный, центристский и очень нужный шаг", - убежден Вулфстал.

По его словам, единственный перегиб - это желание создать уверенность в том, что США должны "разработать два новых типа ядерного оружия".

Вулфстал заявил, что модифицированные ракеты "Трезубец" с половиной термоядерной боеголовки "вовсе не нужны", потому что у США и так есть вооружения малой мощности: гравитационные бомбы B61 и крылатые ракеты воздух-земля. По словам бывшего ассистента Обамы, устанавливать "тактическое оружие малой мощности" на новые баллистические ракеты класса "Колумбия" морского базирования - "довольно тупо", потому что залп выдаст позицию субмарины.

"Мы тратим $5 млрд на субмарину, чтобы сделать ее невидимой, и мы кладем в каждую подлодку кучу боеголовок, и все, что они хотят сделать [в новой доктрине] - это взять одну ракету, запихнуть в нее маленькую боеголовку и запустить ее первым делом, чтобы субмарина [ВМС США] стала уязвима для атаки русских. Это представляется мне бессмысленным с точки зрения морской стратегии", - подчеркнул Вулфстал.

По его словам, применение новых боеголовок малой мощности может обернуться катастрофой, а риск ядерной войны возрастает "значительно".

При этом желание США сделать ставку на свой подводный флот не соответствует позиции НАТО. Североатлантический альянс больше не может бороться с подводными лодками, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. После завершения холодной войны НАТО "сократила свои возможности в море", отметил Столтенберг. "Мы меньше тренировались и потеряли навыки", - признал генсек альянса.

Столтенберг также отметил, что со времен холодной войны ВМФ России поднял деятельность субмарин на "высочайший уровень", а в развитие флота были вложены "значительные средства". 9 ноября 2017 года Конгресс США одобрил выделение средств на разработку наземной ракеты средней дальности в ответ на "нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (РСМД)". Из бюджета выделят $58 млн.

22 декабря президент России Владимир Путин заявил, что военная стратегия НАТО носит наступательный и агрессивный характер.

"Речь идет о событиях в Европе. Речь идет именно о наступательной инфраструктуре, которая там создается. Причем речь идет о нарушениях со стороны США положении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года", - добавил российский лидер.

Иван Жуковский