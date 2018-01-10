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Компания Glock создала новый пистолет

11.01.2018 Warspot 172 0
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Пистолет Glock 19X.
Пистолет Glock 19X.
Источник: armyrecognition.com

Австрийская компания Glock анонсировала выход новой модели оружия. Сегодня, 10 января, портал armyrecognition.com сообщил о том, что на выставке Shot Show 2018, которая пройдёт в конце января в Лас-Вегасе, будет представлен новый пистолет под названием Glock 19X.

"G19X был разработан для военных и представляет собой практичный пистолет для ежедневного ношения, который будет делать то, что вам нужно и когда нужно, независимо от внешних факторов", — рассказал Джош Дорси, вице-президент компании Glock.

Glock 19X разрабатывался для американской армии в качестве замены пистолета Beretta M9 в рамках тендера XM17 Modular Handgun System, однако проиграл "состязание" пистолету SIG Sauer P320 и теперь будет доступен на гражданском рынке.

Модель представляет собой "гибрид" пистолетов G19 и G17 пятого поколения. G19X имеет полноразмерную рукоять от G17 и компактную верхнюю часть от G19. В компании Glock указывают, что G19X будет полностью соответствовать армейским стандартам за исключением одной детали — флажкового предохранителя под большой палец. В остальном на гражданский рынок поступит тот же пистолет, что предлагался американской армии.

Промо-ролик пистолета Glock 19X

Стоимость и сроки начала продаж Glock 19X будут объявлены на официальной презентации, которая состоится на одной из крупнейших оружейных выставок в мире — Shot Show 2018. На сегодняшний день известно, что пистолет будет продаваться в калибре 9?19 мм в цвете "Койот" в комплектации с тремя магазинами — одним 17-зарядным и двумя увеличенной ёмкости (17+2).
10.01.2018
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Австрия
США
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Beretta
Glock GmbH
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