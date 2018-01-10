Американцы вооружат беспилотные катера
|
|
Беспилотный катер CUSV.
Источник: textron.com
Американский флот изучит ударные возможности беспилотных катеров. Вчера, 9 января, на сайте Военно-морского института ВМС США появилась информация о том, что подразделение Naval Sea Systems Command и компания Textron подписали контракт на оснащение различными типами вооружений беспилотных катеров CUSV (Common Unmanned Surface Vehicle).
"CUSV — это, по сути, модульный отсек для полезной нагрузки и гибкая открытая архитектура. Благодаря удачному дизайну мы можем легко менять назначение катера, оснащая его новым оборудованием", — рассказал Вэйн Прендер, руководитель подразделения беспилотных систем компании Textron.
Надводные боевые беспилотники уже активно используются в Израиле и Сингапуре, кроме того, многие страны мира создают и тестируют беспилотные катера с различными типами вооружений. ВМС США также закупает беспилотные катера типа CUSV для своих кораблей прибрежной зоны, но изначально их планировалось использовать в качестве "пассивной платформы для противоминных мер".
Визуализация применения катера CUSV для противоминной борьбы
Теперь же командование военного флота США решило изменить предназначение беспилотных катеров и планирует протестировать их с ракетным, стрелковым и артиллерийским вооружением. Катера типа CUSV потенциально могут оснащаться ракетами AGM-114L Longbow Hellfire, пулемётами или скорострельными малокалиберными пушками на дистанционно управляемом боевом модуле, а также системой целеуказания.
|
10.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.05.2017 Самолеты ВВС США, которые наводят жуть
19.05.2017 Мини-авиабомба Fury прошла испытания
21.10.2016 Американцы разработают универсальный беспилотный конвертоплан
26.09.2016 В США разрабатывают беспилотник для морпехов
26.09.2016 «Белл» создает беспилотный ударный конвертоплан
25.11.2013 Bell Helicopter поставит три вертолета для программы MQ-8C
05.03.2011 Мини-оружие для малых БЛА
05.01.2018 США откажутся от знаменитых БПЛА Predator