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Американцы вооружат беспилотные катера

11.01.2018 Warspot 109 0
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Беспилотный катер CUSV.
Беспилотный катер CUSV.
Источник: textron.com

Американский флот изучит ударные возможности беспилотных катеров. Вчера, 9 января, на сайте Военно-морского института ВМС США появилась информация о том, что подразделение Naval Sea Systems Command и компания Textron подписали контракт на оснащение различными типами вооружений беспилотных катеров CUSV (Common Unmanned Surface Vehicle).

"CUSV — это, по сути, модульный отсек для полезной нагрузки и гибкая открытая архитектура. Благодаря удачному дизайну мы можем легко менять назначение катера, оснащая его новым оборудованием", — рассказал Вэйн Прендер, руководитель подразделения беспилотных систем компании Textron.

Надводные боевые беспилотники уже активно используются в Израиле и Сингапуре, кроме того, многие страны мира создают и тестируют беспилотные катера с различными типами вооружений. ВМС США также закупает беспилотные катера типа CUSV для своих кораблей прибрежной зоны, но изначально их планировалось использовать в качестве "пассивной платформы для противоминных мер".

Визуализация применения катера CUSV для противоминной борьбы

Теперь же командование военного флота США решило изменить предназначение беспилотных катеров и планирует протестировать их с ракетным, стрелковым и артиллерийским вооружением. Катера типа CUSV потенциально могут оснащаться ракетами AGM-114L Longbow Hellfire, пулемётами или скорострельными малокалиберными пушками на дистанционно управляемом боевом модуле, а также системой целеуказания.
10.01.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Сингапуp
США
Продукция
AGM-114
Компании
Textron
Проекты
БПЛА

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