В Совфеде объяснили, зачем Россия наращивает ядерный потенциал



Виктор Бондарев.

Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов Виктор Бондарев.Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Россия наращивает ядерный потенциал сообразно реалиям сегодняшнего дня, международной политической обстановке, без привязки к реакции США, заявил РИА Новости в среду глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

"Россия наращивает ядерный потенциал сообразно реалиям сегодняшнего дня, международной политической обстановке в целом, а не в ответ на какой-то конкретный выпад или заявление США", сказал сенатор.

Он подчеркнул, что развитие стратегических ядерных сил (СЯС) относится к приоритетам работы министерства обороны России, к приоритетам новой госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.

"В новой госпрограмме запланировано в пределах ближайшего десятилетия полностью обновить стратегические ракетные комплексы, "Тополи" заменить на более современные и совершенные "Ярсы". В прошлом году мы уже перевооружили три полка РВСН, укомплектовали их "Ярсами", а авиационная составляющая СЯС получила три модернизированных самолёта", - сказал Бондарев.

Кроме того, РВСН в обозначенной перспективе начнут получать новые межконтинентальные баллистические ракеты "Рубеж" и "Сармат ", уточнил политик.

По его словам, развитие идёт стремительное. И сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил, что к 2021 году доля современного вооружения в ядерной триаде России достигнет 90%.

"В то же время мы уделяем пристальное внимание развитию высокоточного и гиперзвукового оружия, что позволит в будущем сместить решение задач по стратегическому сдерживанию из ядерной в неядерную сферу", - заключил Бондарев.