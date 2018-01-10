В Совфеде объяснили, зачем Россия наращивает ядерный потенциал
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Виктор Бондарев.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Россия наращивает ядерный потенциал сообразно реалиям сегодняшнего дня, международной политической обстановке, без привязки к реакции США, заявил РИА Новости в среду глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
"Россия наращивает ядерный потенциал сообразно реалиям сегодняшнего дня, международной политической обстановке в целом, а не в ответ на какой-то конкретный выпад или заявление США", сказал сенатор.
Он подчеркнул, что развитие стратегических ядерных сил (СЯС) относится к приоритетам работы министерства обороны России, к приоритетам новой госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.
"В новой госпрограмме запланировано в пределах ближайшего десятилетия полностью обновить стратегические ракетные комплексы, "Тополи" заменить на более современные и совершенные "Ярсы". В прошлом году мы уже перевооружили три полка РВСН, укомплектовали их "Ярсами", а авиационная составляющая СЯС получила три модернизированных самолёта", - сказал Бондарев.
Кроме того, РВСН в обозначенной перспективе начнут получать новые межконтинентальные баллистические ракеты "Рубеж" и "Сармат ", уточнил политик.
По его словам, развитие идёт стремительное. И сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил, что к 2021 году доля современного вооружения в ядерной триаде России достигнет 90%.
"В то же время мы уделяем пристальное внимание развитию высокоточного и гиперзвукового оружия, что позволит в будущем сместить решение задач по стратегическому сдерживанию из ядерной в неядерную сферу", - заключил Бондарев.
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10.01.2018
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