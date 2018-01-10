Мексика приобретает противокорабельные ракеты Harpoon для своего нового фрегата

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 5 января 2018 года направило Конгрессу США уведомление о предстоящей продаже Мексике по линии межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) вооружения для строящегося в Нидерландах для мексиканского флота головного фрегата проекта SIGMA 10514, включая шесть противокорабельных ракет Boeing RGM-84L Harpoon Block II. Продажа санкционирована Государственным департаментом США.

Проектное изображение строящегося для ВМС Мексики фрегата проекта Damen SIGMA 10514 (POLA) (c) морское министерство Мексики (via www.navyrecognition.com )

Также в предполагаемую поставку войдут 23 зенитные управляемые ракеты ближнего действия Raytheon RIM-116 RAM Block II, два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата Mk 32 SVTT и шесть 324-мм противолодочных торпед Raytheon Mk 54 Mod 0, 1440 артиллерийских выстрелов калибра 57 мм (480 фугасных ВА22 с программируемым взрывателем и 960 практических ВА23), 1000 артиллерийских выстрелов калибра 25 мм (250 полубронебойных АА98 и 750 практических трассирующих А976), различное сопутствующее оборудование, техническая поддержка и обучение. Общая оценочная стоимость поставки составит 98,4 млн долл.

Со стороны bmpd напомним, что ВМС Мексики подписали контракт с международной судостроительной группой Damen Shipyard Group на строительство головного фрегата проекта Damen SIGMA 10514 в апреле 2017 года. Стоимость контракта не сообщается, но мексиканские СМИ сообщали, что корабль заказан в рамках выделенных еще в 2015 году для этой цели ассигнований в 5,783804454 млрд мексиканских песо (около 355 млн долл). Закладка фрегата, официально именуемого в ВМС Мексики "океанским патрульным кораблем большой дальности" (Patrulla Oceánica de Largo Alcance - POLA) была произведена на судостроительном предприятии Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) во Флиссингене (Нидерланды) 17 августа 2017 года. Сроком сдачи корабля называется начало 2020 года.

Фрегат строится во Флиссингене путем сборки из шести секций, две из которых изготавливает само DSNS, а четыре должны изготавливаться мексиканской военно-морской верфью Astillero de Marina No. 20 (ASTIMAR-20) в Салина-Круз (штат Оахака).

Для ВМС Мексики постройка фрегата проекта SIGMA 10514 стал историческим событием, став первым заказом крупного боевого корабля новой постройки за более чем 80 лет - с первой половины 1930-х годов, когда в Испании были заказаны шесть канонерских лодок-транспортов. После этого все значительные надводные боевые корабли ВМС Мексики получали в порядке помощи из состава ВМС США.

Сообщалось, что строящийся для ВМС Мексики фрегат проекта SIGMA 10514 близок по типу двум фрегатам того же проекта, построенным при содействии Damen в Индонезии. Мексиканский корабль должен иметь полное водоизмещение 2575 тонн, длину 107,14 метров, ширину 14,08 метра и осадку 3,75 метра. Энергетическая установка двухвальная дизель-электрическая (CODOE) будет включать два дизельных двигателя мощностью по 9240 кВт, шесть дизель-генераторов по 735 кВт и два электромотора. Наибольшая скорость хода 28 узлов, экономическая 18 узлов, малошумная 14 узлов. Дальность плавания 5000 миль экономическим ходом, автономность 20 суток. Полный запас топлива 300 тонн. Экипаж 122 человека.

Вооружение мексиканского корабля, как теперь очевидно, будет включать пусковые установки противокорабельных ракет Harpoon Block II (скорее всего, четыре), одну 21-зарядную пусковую установку Mk 49 ЗРК ближнего действия Raytheon RAM Block II, одну 57-мм универсальную артиллерийскую установку BAE Systems Bofors Mk 3, две 25-мм дистанционно управляемые артиллерийские установки, несколько 12.7-мм дистанционно управляемых пулеметных установок и два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата Mk 32 для противолодочных торпед. В ангаре обеспечено базирование вертолета 6-тонного класса. Корабль будет оснащен РЛС общего обнаружения Thales Smart Mk 2.

Характерно, что ВМС Мексики, судя по уведомлениюю DSCA, фактически заказали только один боекомплект вооружения для данного корабля.

Приобретение ПКР Harpoon Block II также станет прорывом в боевых возможностях для ВМС Мексики, которые до настоящего времени имели противокорабельное ракетное оружие только в виде израильских ПКР Gabriel Mk 2 в составе вооружения двух приобретенных в 2004 году из состава израильского флота больших ракетных катеров типа Saar 4.5 (тип Huracan), один из которых к настоящему времени в мексиканском флоте уже списан.

Всего ВМС Мексики планируют иметь шесть кораблей POLA, из которых пять по планам должны быть введены в строй уже к 2024 году. Строительство всех кораблей, кроме головного, должно осуществляться в Мексике на ASTIMAR-20, хотя пока что никакие контракты на этот счет не заключались.