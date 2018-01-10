Индия снова аннулировала программу строительства тральщиков по южнокорейской лицензии

В Индии продолжаются мучения вокруг тянущейся уже 16 лет программы постройки для индийского флота противоминных кораблей нового поколения. Как сообщили 8 января 2018 года индийские ресурсы, индийское правительство снова, уже во второй раз, аннулировало программу строительства 12 новых тральщиков искателей-мин, которая должна была осуществляться на государственном судостроительном предприятии Goa Shipyard Limited (GSL) в Гоа в партнерстве с южнокорейской корпорацией Kangnam Corporation. Стоимость программы оценивалась в 32840 кроров рупий (около 5,19 млрд долл).

Морские тральщики-искатели мин типа Yangyang ВМС Южной Кореи (на переднем плане MSH 573 Haenam) постройки корпорации Kangnam Corporation (с) министерство обороны Южной Кореи

Официальной причиной аннулирования программы стала, согласно заявлениям неназываемых индийских официальных лиц, невозможность достичь окончательного соглашения с Kangnam Corporation относительного "полного удовлетворения индийских закупочных процедур". Индийский представитель заявил, что Kangnam требовала около 1 млрд долл за лицензионные права, передачу проекта и технологий, и отказывалась полностью принять индийские требования относительно прав интеллектуальной собственности и объемов технической поддержки в соответствии с принципом "Make in India".

Напомним, что в начале 2016 года Kangnam по итогам очередного международного "тендера" (из которого предпочли выйти все прочие заявленные изначально участники) была на фактически внеконкурсной основе признана индийским правительством партнером GSL в программе постройки 12 тральщиков по представленным Kangnam проекту и технологиям. Подразумевалось, что окончательный контракт с южнокорейской стороной должен быть заключен в течении шести месяцев. В итоге, после двух лет переговорной эпопеи, контракт так и не был подписан, и теперь соглашение с Kangnam аннулировано.

Теперь, как сообщил возглавляющий GSL отставной контр-адмирал Шехар Митал, его предприятие намеревается объявить новый очередной международный конкурс на партнера в программе проектирования и строительствы 12 тральщиков. Запросы предложений будут разосланы все тем же компаниям, которым они рассылались индийцами в двух предыдущих тендерах по этой теме - опять-таки Kangnam Corporation, итальянской Intermarine, испанской Navantia, американской Lockheed Martin, германской ThyssenKrupp и двум российским компаниям под эгидой АО "Рособоронэкспорт" [предположительно, АО "Средне=Невский судостроительный завод" и АО "Судостроительная фирма "Алмаз"]. Правда, как отмечают сами индийские источники, даже если данный тендер увенчается успехом и контракт с кем-либо будет все же заключен, ВМС Индии могут расчитывать получить головной тральщик нового типа с GSL не ранее чем через восемь лет.

Изначально ВМС Индии инициировали тендер на строительство морских тральщиков-искателей мин еще в 2002 году, когда был разослан соответствующий запрос на предложения. В 2008 году был запущен процесс открытого тендера, в котором приняли участие вышеперечисленные компании. В конечном счете, в 2013 году индийской стороной были выбраны два финальных претендента - южнокорейская Kangnam Corporation и итальянская компания Intermarine, и в итоге в октябре 2013 года контракт стоимостью 1,406 млрд долл был присужден Kangnam.

Предлагаемый Kangnam проект является модификацией трех построенных этой корпорацией для ВМС Южной Кореи 900-тонных 59-метровых морских тральщиков-искателей мин типа Yangyang c композитными корпусами. Проект для Индии имеет длину корпуса 63 м и ширину 10,2 м. По условиям контракта 2013 года, первые два тральщика для ВМС Индии должны были быть построены на верфи Kangnam в Пусане со сдачей в 2017 году, а остальные шесть - в Индии на GSL в Гоа.

Однако в ноябре 2014 года правительство Индии расторгло соглашение с Kangnam под предлогом нарушения тендерных процедур. Взамен правительство решило организовать постройку уже 12 тральщиков уже исключительно на GSL в Гоа в соответствии с пропагандируемым принципом "Make in India". При этом GSL должно было действовать с партнерстве с иностранным партнером для получения технологии.

В результате тендер был фактически перезапущен, но теперь уже под эгидой GSL. В октябре 2015 года от имени GSL были разосланы предложения все тем же участникам (часть из которых, впрочем, отказалась от участия). После рассмотрения предложений в начале 2016 года в финальном списке снова оказались Kangnam и Intermarine, однако последняя сама вышла из тендера. После этого Kangnam Corporation cо своим проектом, предлагавшимся и ранее, осталась единственным претендентом, и министерство обороны Индии одобрило заключение контракта с ней. При этом постройка первого тральщика на GSL должна быть начата не позднее апреля 2018 года, а все 12 кораблей должны быть сданы ВМС Индии с 2021 по 2026 годы. Всего ВМС Индии заявили требования на 24 морских тральщика.

С самого начала проект постройки тральщиков в Гоа выглядел достаточно сомнительно, поскольку в настоящее время GSL не имеет никаких технических возможностей для постройки кораблей с композитными корпусами и по сути вообще совершенно неготово к строительству современных противоминных кораблей. С учетом этого понятен заявленный Kangnam объем трансфера технологий и лицензий в 1 млрд долл - по сути, корейцы должны были осуществить полную реконструкцию верфи в Гоа.

Комплекс противоминного вооружения для тральщиков по программе должен быть выбран Индией отдельно. С этой целью еще в 2011 году ВМС Индии объявили открытый тендер, на который свои предложения представили компании Thales Nederland, Atlas Elektronik, французская ЕСА и испанская Fábrica de Artillería Bazán FABA (входит в состав Navantia), но итоги этого тендера до сих пор не подведены.